Региональные власти должны отказаться от выплаты «миллионных гонораров» российским звездам за концерты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а самим артистам следует участвовать в них бесплатно в течение мая. Об этом говорится в обращениях комитета Госдумы по защите семьи, направленных главе Минкульта Ольге Любимовой и главам регионов (документы есть в распоряжении RTVI).

В письмах за подписью председателя комитета Нины Останиной подчеркивается, что юбилей Победы в Великой Отечественной войне Россия будет отмечать в условиях продолжающейся военной операции на Украине.

«На этом фоне действия отдельных представителей региональной власти, ответственных за организацию концертных мероприятий за бюджетные средства, выглядят цинично и вызывают возмущение и негодование наших граждан», — сказано в обращении к Любимовой.

В думском комитете напомнили, что в годы войны участники концертных бригад разделяли тяготы фронтовой жизни бойцов, перед которыми выступали.

«Преданность и любовь к Родине должна подтверждаться не гонорарами, а душевными концертами артистов, творчество которых понятно, близко и доступно людям», — говорится в обращении.

Комитет попросил Любимову предложить артистам провести в течение мая благотворительные патриотические концерты и представления, в том числе для детей участников СВО. Из расходов региона-заказчика, по мнению авторов инициативы, в этот период допустимо оплачивать только проезд, проживание и питание звезд.

Члены комитета отдельно призвали руководителей регионов взять под личный контроль вопросы расходования бюджетных средств на организацию торжеств к юбилею Победы.

«В СМИ уже распространяются новости о миллионных гонорарах артистам, концерты которых предполагается оплачивать из местных и региональных бюджетов. Это приводит в негодование наших граждан, а также вызывает у них нежелание участвовать в таких мероприятиях, принимая во внимание, что они проходят в условиях специальной военной операции», — отмечается в документе.

Авторы обращения предложили активнее привлекать к участию в праздничных концертах местные учреждения культуры, студенческие и профсоюзные организации, а концерты известных артистов согласовывать только как благотворительные.

«Нас никто не спрашивает»

Комментируя инициативу «Подъему», директор Григория Лепса Максим Урюпин заявил, что певец подчинится решению властей. При этом собеседник издания выразил сожаление, что от мнения исполнителей мало что зависит.

«Что решат наши слуги закона, то и будем делать. <…> Нас никто не спрашивает, прежде чем принимают какие-то законы. Поэтому абсолютно без разницы. Как сделают — будем подчиняться», — сказал он.

Певица Вика Цыганова сказала «Подъему», что и так поет на таких концертах бесплатно, а своим музыкантам платит зарплату «из собственного кармана».

«Я всегда работаю благотворительно: и на фронте, и в госпиталях, и тем более на таких концертах. Когда идет война, можно Родину и поддержать», — заявила она.

Своих коллег, которые работают только за деньги, Цыганова обвинила в дискредитации значимости Дня Победы. По ее словам, должны быть и другие «священные мероприятия», на которых артисты выступали бы бесплатно.

«Можно было бы, конечно, и на Пасху делать такие большие красивые праздники, в День семьи, любви и верности, в День Военно-морского флота — все, что связано с армией», — предположила певица.

В 2024 году вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил правительству ограничить траты бюджетных средств на концерты звезд суммой в 1 млн рублей. Возмущение гонорарами поднялось после того, как на фоне разрушительного паводка в Оренбурге местные власти решили выплатить 16 млн рублей певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) за выступление на Дне города. Останина, комментируя ситуацию вокруг артиста, в разговоре с RTVI призвала «не оголять местные бюджеты» в период СВО, выделяя средства на дорогостоящие концерты звезд.