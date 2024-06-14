Каждый день премьер-министра Армении Никола Пашиняна у власти — это «риск не только для международных отношений, но и для дальнейшего будущего страны». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он считает, что армянский лидер всегда «вдохновлялся идеей поворота на Запад».

Политик напомнил, что накануне, в ходе дебатов в парламенте, Пашинян назвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «союзом-пузырем» и заявил, что собирается выйти из нее. По словам Затулина, подобное заявление не должно быть для России неожиданным, так как Армения идет этим курсом уже несколько лет.

Депутат считает, что Пашинян вынужден был маскировать свое намерение сблизиться со странами Запада «в силу обстоятельств», но люди, которые «хорошо знакомы» с премьер-министром Армении, знают, что «он всегда высказывался против отношений с Россией, за вывод российской базы из Гюмри, за выход из ОДКБ и, вообще, за то, чтобы переформатировать сознание армянского народа».

Затулин также уточнил, что очередное заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ «укладывается в общую линию», так как приостановка финансирования организации со стороны Армении «уже произошла».

Он напомнил, что в тот же день, когда Пашинян заявил о том, что собирается выйти из ОДКБ, в Ереване был подписан документ о стратегическом партнерстве Армении и США.

«Мне кажется, что не надо к гадалке ходить и проводить какие-то дополнительные изыскания, чтобы понять, что каждый день пребывания господина Пашиняна у власти сегодня является риском для дальнейшего будущего не только наших отношений с Арменией, но и для Армении вообще», — заявил депутат.

Он призвал среагировать на действия Пашиняна, который «ведет себя дерзко», считая, что Россия, вовлеченная в конфликт с Западом, ничего не сможет этому противопоставить. «Вчера, например, светошумовые гранаты, всякого рода другие способы были употреблены полицейскими в Армении для того, чтобы давить протест в центре Еревана. Около 100 человек обратились за медицинской помощью. Хотел бы спросить: долго будем не замечать все это? Речь не идет о том, что мы кого-то свергаем или кого-то назначаем, но речь идет об элементарном уважении демократических норм», — поинтересовался депутат. Светошумовые гранаты и около ста пострадавших. Что происходило на митингах оппозиции в Ереване

По его словам, Пашинян «одной рукой заявляет, что ОДКБ является пузырем и собирается из него выйти, а второй [передает] поздравления по случаю дня России».

12 июня Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ. «Выйдем. Мы решим, когда», — сказал он. После этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал ошибочными трактовки слов Пашиняна. «Если кто-то утверждает, что премьер-министр Армении заявил, что Армения выходит из ОДКБ, то ошибается», — подчеркнул министр.

13 июня Пашинян заявил, что в отношениях Армении с ОДКБ изменений «теоретически нельзя исключать, например, если Беларусь сама покинет ОДКБ или президент Беларуси найдет для народа Армении такие слова извинений и объяснений, которые будут приемлемы для народа Армении». «Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я поеду с главой Беларуси в формате ОДКБ что-то обсуждать?» — отметил он. Так Пашинян отреагировал на слова президента Беларуси Александра Лукашенко, который на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в середине мая назвал «освободительной войной» 44-дневные боевые действия в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.