Союзное государство делает все, чтобы избежать ядерной катастрофы, однако наличие ядерного оружия необходимо Беларуси для сдерживания возможного противника. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Мы делаем все возможное, чтобы избежать катастрофы с применением ядерного оружия. Но наличие подобных ядерных зарядов — это сдерживающий фактор», — пояснил он.

По словам депутата, главная задача России и Беларуси как Союзного государства — поддержание боевого потенциала на высоком уровне и укрепление обороноспособности, что связано с внешними угрозами, исходящими от Североатлантического альянса.

«Безусловно, в случае возникновения агрессии в отношении Союзного государства, мы имеем право и средства для того, чтобы ей противостоять», — сказал парламентарий.

Швыткин пояснил, что полученные Минском ядерные запасы нужны республике для обеспечения своей безопасности в случае враждебных действий.

Днем 10 декабря во время рабочей поездки в город Борисов Минской области президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территорию республики уже завезли несколько десятков ядерных боеголовок.

Лукашенко признал, что применение ядерного оружия — это большая ответственность и никто из крупнейших государств после бомбардировки ядерным оружием японских Хиросимы и Нагасаки в 1945 году пока не решался вновь его задействовать. Однако, по словам главы государства, в случае пересечения вражеских войск белорусской границы Минск будет готов ответить на вторжение соответствующим оружием.

«Я предупредил всех своих врагов, “друзей” и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть — ядерное оружие или еще какое-то», — заявил президент.

По его словам, этот вопрос он обсудил с российским президентом Владимиром Путиным. Лукашенко отметил, что речь идет о применении не стратегического, а тактического ядерного оружия. По оценке белорусского лидера, оно может быть в пять раз мощнее российского «Орешника».