У террористов появилось много доступного оружия, которое, по данным некоторых стран, поступило из Украины, заявил RTVI член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Он также отметил, что по этому вопросу может быть обращение в международные организации.

«Все, что касается сейчас оборота теневого оружия, то это та проблема, которая будет выстреливать на 10—20 лет вперед. Международные террористические организации, террористические ячейки никогда не имели возможность приобрести оружие так дешево и так много, как сейчас, включая тяжелую технику. Сейчас это уже выходит на поверхность», — сообщил Шхагошев.

Депутат отметил, что президенты разных стран, например ЮАР и Судана, «обвиняют сегодня украинскую сторону, что именно с их лейблом появляются вооружения у террористических ячеек, оппозиционных ячеек, которые готовят перевороты в самых разных странах».

«Поэтому мы обсудим определенное обращение к соответствующим структурам», — рассказал он.

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских, комментируя инициативу Шхагошева, сообщил RTVI, что проблема теневого рынка продажи оружия как никогда актуальна.

«Все должны прекрасно понимать, что после завершения конфликта на Украине (как минимум активной фазы) весь мир столкнется с проблемой теневого оборота оружия, в том числе тяжелого, такого, как переносные зенитные комплексы, которые в состоянии сбивать воздушные суда, в том числе и гражданские, и так далее. Проблема есть, и о ней молчать нельзя», — подчеркнул парламентарий

Альшевских согласился с Шхагошевым в том, что оружие, которое поставляли Украине США, страны ЕС и так далее, «уже находят на африканском континенте». Депутат добавил, что все, кто «бесконтрольно накачивал» Киев боеприпасами, рано или поздно столкнутся с последствиями своих решений.

«В стенах Госдумы все чаще и чаще звучат инициативы, чтобы более широко обсудить тему теневого оборота оружия — с привлечением заинтересованных лиц, структур, в том числе и силового блока, и нашего МИД. И в случае такого всестороннего обсуждения проблемы не исключаю, что мы, депутаты, можем выйти на рассмотрение и принятие определенного обращения, например, по линии Госдумы нашим коллегам из других стран, к парламентам стран мира, ООН, чтобы они обратили на это внимание на своих территориях», — заключил Альшевских.

В декабре 2022 года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что иностранное оружие, включая Javelin, которое поставляется Киеву, продается в даркнете и попадает в Африку.

В июле 2022 года газета Financial Times сообщила, что НАТО и ЕС обсуждают с Киевом создание систем отслеживания поставок оружия. Причина — опасения по поводу контрабанды военной техники и боеприпасов с Украины. Издание отмечает, что за этим могут стоять криминальные группировки. В ответ на это Украина сформировала специальную комиссию для контроля за внутренними поставками оружия.

В апреле 2023 года постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия уже не раз «обращала внимание» на то, что «накачка» киевского режима оружием приведет к его попаданию на “черные рынки” и в руки оргпреступности и террористов.

По его словам, поставленное Украине западное оружие не только стало “всплывать” в различных государствах Европы и пополнять арсеналы организованной преступности, но и уже “расползается” по всему миру и уже оказывается на вооружении боевиков, в частности, в Африке.

ООН ранее призывали страны не допускать попадания оружия, отправленного Украине, третьим сторонам, подчеркивая важность предотвращения перенаправления вооружений и боеприпасов, чтобы избежать эскалации конфликта.

В апреле 2025 года бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что западные военные поставки на Украину вызывают серьезные вопросы. По его словам, американское оружие часто попадает на черный рынок через перепродажу другим странам. Дэвис подчеркнул, что эти подозрения у него появились еще в первый год боевых действий. Причиной он назвал коррупцию в украинской власти и моральную несостоятельность местных контрабандистов.