Российская сторона выступает категорически против идеи западных стран о размещении миротворцев на Украине до окончания специальной военной операции. Об этом заявил Инфо24 заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

«Наша позиция четкая — мы категорически против. Пока конфликт не закончен, никаких миротворцев на Украине быть не должно. Этот вопрос может быть рассмотрен только после окончания конфликта при условии, что все стороны будут с этим согласны», — сказал он.

Депутат также предположил, что инициатива, связанная с отправкой миротворцев на Украину, может свидетельствовать об отсутствии уверенности Запада в победе Киева.

«Они там уже не знают в какой угол бросаться, поэтому выдумывают всякие схемы про миротворцев. Об этом никаких разговоров быть не может. Мы выполняем свою задачу, которую определил верховный главнокомандующий. У нас идет стратегическое наступление. При этом ни устав ООН, ни другие международные нормы мы не нарушаем, а то, что они там в Брюсселе между собой договариваются, нас не волнует», — добавил он.

О возможной отправке 40 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности на границе с Россией ранее сообщило Financial Times. По мнению бывшего помощника генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиля Гранда, такой контингент позволил бы не стать войскам «легкой мишенью» для российской армии и не требовать немедленного подкрепления в случае эскалации конфликта.

Гранд предположил, что такие силы могли бы быть сформированы коалицией стран Балтии и Северной Европы, возглавляемой Британией, Францией и Нидерландами. Издание также отметило, что Украина ведет переговоры об отправке миротворческих сил со своими европейскими союзниками.

Сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и действующий генсек НАТО Марк Рютте планируют затронуть этот вопрос в ходе неофициальной встречи 3 февраля. Издание также отметило, что в пользу размещения миротворцев на территории Украины высказались страны Балтии, в то время как Польша и Германия высказались против.