Для предотвращения инцидентов, угрожающих безопасности в школах, следует создать государственную межведомственную программу профилактики деструктивных явлений. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, комментируя нападение подростка на учеников в школе в Челябинске.

По словам депутата, инцидент в челябинской школе ставит вопрос об усилении охраны образовательных учреждений.

«Данная ситуация вновь ставит перед нами вопрос усиления охраны в учебных заведениях. Это нужно делать системно и на государственном уровне. <…> Также важно создать государственную межведомственную программу профилактики деструктивных явлений. Эти вопросы в ближайшее время подниму в Госдуме», — сказала Лантратова.

Она отметила, что она держит ситуацию на личном контроле и сейчас находится на связи с профильными структурами, правоохранительными органами и Министерством образования Челябинской области.

В челябинской школе, в которой произошло ЧП, установлен металлодетектор, добавила Лантратова. По ее словам, сейчас проверяется, работал ли он, когда подозреваемый пришел в заведение, и как вооруженный подросток «смог спокойно зайти в школу».

16 сентября в школе №68 в Челябинске произошло нападение — 13-летний ученик с ножом и молотком напал на школьников и учителя. РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что подросток прошел в класс с молотком, ножом и пистолетом, после чего напал на своих одноклассников и учителей. В прокуратуре агентству сообщили, что пистолет был ненастоящий. Напавшего подростка задержали.

Уполномоченный по правам детей в Челябинской области Евгения Майорова сообщила о четырех пострадавших в результате нападения. Следственный комитет возбудил уголовные дела по двум статьям: ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства) и ч. 2 ст. 293 (халатность).

Mash пишет, что предварительная причина нападения школьника в Челябинске — месть. По данным телеграм-канала, подросток пришел в школу «расправиться с одноклассницей», которая ранее измазала его косметикой. Официально эта информация не подтверждена.