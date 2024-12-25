Атака украинских военных на город Льгов в Курской области обусловлена неудачами Украины в нанесении поражения России на поле боя. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился депутат Госдумы Андрей Красов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) все сильнее скатываются к террористическим атакам, обстреливая исключительно объекты гражданской инфраструктуры.

Парламентарий не связывает усиление атак со стремлением Киева укрепить свои позиции или спровоцировать Москву перед переговорами.

«Это не связано с переговорами. Просто пытаются запугать население нашей страны, посеять противоречия в обществе. А про переговоры говорить рано — только Россия заявляла о соответствующей готовности», — сказал Красов.

Он также отметил, что пока не ясно, с кем именно России предстоит вести переговоры — с Украиной или с представителями стран Запада.

Утром временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре в Льгове. Позднее врио главы региона уточнил, что в результате атаки погибли четыре человека, еще пять горожан были госпитализированы.