Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре города Льгов в Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Обновление. Во время обстрела города Льгов в Курской области со стороны ВСУ погибли четыре человека, сообщил врио главы области Александр Хинштейн. Госпитализированы пять пострадавших, в том числе одна женщина — в тяжелом состоянии.

По его данным, на месте работают все оперативные и аварийные службы.

«Принимаются все необходимые меры. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле», — написал Хинштейн.

Как сообщает телеграм-канал Mash, ракеты попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод, в нескольких местах начались пожары. По информации канала, город обстреляли ракетами HIMARS.

Официальной информации о пострадавших и погибших не было. При этом Mash сообщил, что в результате ракетной атаки погибли три женщины.

В Курской области с августа продолжаются бои с украинской армией. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и режим контртеррористической операции.

Днем 20 декабря город Рыльск подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ. В результате атаки погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщал и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн. В Центральную районную больницу Рыльска было доставлено десять пострадавших, в том числе 13-летний подросток.