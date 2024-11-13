Тем, кто пришел из зоны СВО и получил повестку в рамках призыва на срочную службу, нужно прийти в военкомат и предъявить выписку об участии в боевых действиях, а также награды, если они имеются. Об этом RTVI сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Нужно прийти в военный комиссариат, показать удостоверение на свои государственные и ведомственные награды и выписку о том, что они участники специальной военной операции», — сказал он.

Ранее военком Читы Константин Селезнев заявил, что участие в СВО не освобождает от призыва на срочную службу. Так он прокомментировал историю 24-летнего горожанина, который участвовал в боевых действиях в составе подразделения «Шторм», попав туда из колонии. В зоне боевых действий молодой человек получил ранение, а затем получил повестку на медкомиссию.

Сам читинец заявил, что уже не хочет проходить срочную службу после участия в СВО, но ему якобы пригрозили принудительным приводом, если он не явится добровольно.

В октябре Картаполов сообщил, что жители Москвы призывного возраста повторно получают электронные повестки в военкомат в рамках тестирования системы. По его словам, по этому поводу не нужно никому переживать, «радоваться надо». Он также заверил жителей Москвы, что им не стоит переживать по поводу повторной рассылки электронных повесток, — как и остальным россиянам призывного возраста.

В феврале рабочая группа по СВО, созданная по распоряжению президента России Владимира Путина, предложила освободить от прохождения срочной службы добровольцев со стажем участия в военной операции от полугода.