Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и духовных практик, в том числе нутрициологов. Соавтор проекта, глава думского комитета по защите семьи Нина Останина в разговоре с RTVI пояснила, что предлагаемое ограничение будет распространяться не на всех специалистов в области питания.

«Разрешается реклама деятельности нутрициологов, только имеющих высшее медицинское образование. Без высшего медицинского образования деятельность такого рода “специалистов” будет подпадать под действие закона о запрете рекламы», — пояснила она.

Во время состоявшегося в апреле обсуждения проекта закона в рамках рабочей группы парламентарии указали, что некоторые вузы, включая РУДН и Сеченовский университет, выдают дипломы по специальности «нутрициолог».

Останина отметила, что после этого депутаты провели консультации с Минтрудом и выяснили, что в России официально не существует такого профессионального стандарта и такой профессии как нутрициолог. Однако поскольку отдельные вузы выдают документы о дополнительном профессиональном образовании по этой специальности, то в первоначальный вариант законопроекта внесли изменения.

«Согласитесь, что оказывать консультации по пищевому поведению все-таки может только специалист, который хорошо знает физиологию, анатомию человека. Поэтому для того, чтобы не нанести вред здоровью человека, мы как раз и указали: „кроме имеющих базовое медицинское образование“», — сказала Останина.

Чью рекламу хотят запретить

Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и духовных практик внесли в Госдуму депутаты Нина Останина, Алексей Корниенко и Андрей Свинцов. Согласно пояснительной записке к документу, речь идет об услугах алхимиков, астрологов, биоэнергетических терапевтов, ведьм, магов, медиумов, специалистов по тантре и фэншуй, тарологов, нумерологов, нутрициологов, хиромантов, чакра-терапевтов, энергопрактиков и прочих.

Действия религиозных организаций традиционных конфессий не подпадают под законопроект. В то же время среди тех, чьи услуги нельзя будет рекламировать, названы и духовные наставники.

«Услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений», — говорится в записке.

Авторы законопроекта указывают, что подобная деятельность отражает только субъективные представления и не имеет объективного подтверждения.

«Эти услуги расцениваются большинством нашего общества как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества», — констатируют депутаты.

Они считают, что законопроект о запрете «навязчивой рекламы» таких услуг необходим, чтобы защитить россиян от «дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье».

В пример депутаты приводят другие страны, где введены похожие запреты, в том числе Южную Африку, где людей ограждают от экстрасенсов и астрологов, Индию, где в некоторых штатах запрещены колдовство и магия, а также Саудовскую Аравию, где экстрасенсорные практики запрещает строгий шариат.

При этом уточняется, что действия религиозных организаций традиционных конфессий не подпадают под законопроект.

3 млн рублей за обещание успеха на ЕГЭ

Останина оценила перспективы законопроекта как «очень оптимистичные». Она привела данные, согласно которым рынок эзотерических услуг в России составил в 2024 году 2,4 трлн рублей. Депутат рассказала о случаях, когда Верховный суд встал на сторону женщины, отдавшей гадалке 3 млн рублей за приворот, которого «не случилось», а также защитил девочку, которой за такую же сумму «нагадали» успешную сдачу ЕГЭ.

«Понятно, что мы не упраздним ни тарологов, ни астрологов и прочих. Речь идет о запрете рекламы их деятельности в том числе в социальных сетях — как физлиц, так и юрлиц», — указала глава думского комитета по защите семьи.

Помимо Верховного суда, важность защиты россиян от эзотерических практик понимают в РПЦ, об этом, в частности, говорил на Рождественских чтениях патриарх Кирилл, сообщила Останина. Она отметила, что традиционные религиозные конфессии выведены из-под действия этого закона.

«Как были духовники, так они и останутся и православной церкви. Как были муллы, так они и будут консультировать свою паству и так далее. Они не занимаются мошенничеством, принимают добровольные пожертвования действительно благодарных людей», — перечислила глава комитета.

Она выразила надежду, что законопроект получит поддержку в первом чтении, и допустила, что ко второму чтению появятся новые предложения, которые соавторы документа готовы обсуждать.

«Но бороться с таким явлением, как откровенное мошенничество, нужно. <…> Так что у законопроекта есть серьезные перспективы быть принятым Госдумой. В конце концов, наши граждане очень нуждаются в защите», — заключила Останина.