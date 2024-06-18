Почти 4 млн россиян с детьми смогут вернуть уплаченный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в случае принятия поправок Минфина. Возврат получат оба родителя, пояснила «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Речь идет о семьях с двумя и более детьми, в которых среднедушевой доход на члена семьи не превышает полуторакратного прожиточного минимума в месяц, установленного для конкретного региона.

В состав семьи входят мать, отец, несовершеннолетние дети либо ребенок до 23 лет, который учится на очной форме обучения, пояснила Бессараб.

«Дети, создавшие свою семью, в том числе до достижения 23-летнего возраста, пока они обучаются, членами семьи уже не являются. Также членами семьи не являются бабушки и дедушки», — сказала депутат.

С 2025 года прожиточный минимум в России установлен на уровне 17 733 рубля. В зависимости от региона показатель может меняться. Возврат НДФЛ семьям с детьми, как ожидается, заработает с 2026 года.

«В 2026 году с 1 мая по 1 октября любым способом, подавая заявление через Госуслуги, через МФЦ, можно лично подойти на прием в региональный социальный фонд, можно получить соответствующие вычеты», — рассказала Бессараб.

В конце мая Минфин предложил несколько налоговых изменений, в том числе введение прогрессивной шкалы НДФЛ в зависимости от годового дохода и налоговый вычет для семей с детьми для снижения НДФЛ до 6%.

17 июня комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять поправки в Налоговый кодекс в первом чтении. Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект 20 июня.