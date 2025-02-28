Продление Вашингтоном санкций против Москвы было ожидаемым, при этом нельзя исключать смягчения или отмены некоторых ограничений в ближайшем будущем. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его словам, санкции будут существовать пока это выгодно американским компаниям, поскольку ограничения принимались для решения бизнес-вопросов.

«При этом какие-то именно политические санкции будут смягчаться, какие-то — сниматься. Но в целом ограничения все равно сохранятся. Ожидать, что сейчас все возьмут и снимут, не надо. Потому что речь здесь о бессовестной борьбе на так называемом свободном рынке», — считает парламентарий.

Чепа предположил, что в ближайшее время Россию ждет смягчение санкций по тем направлениям, где были затронуты интересы американского бизнеса, который тоже пострадал.

«Так что, по мере продвижения по процессу мирного урегулирования украинского конфликта, смягчения дипломатических отношений России и США, будут сниматься и санкции. Хотя какие-то останутся», — заключил он.

Накануне президент США Дональд Трамп на год продлил действие некоторых санкций против России, объявленный указом 13 660. Речь идет об ограничениях, которые американская сторона вводила в 2014, 2018 и 2022 годах из-за ситуации на Украине.

Американский лидер считает, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года». По словам республиканца, «действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США».

Трамп 26 февраля заявил, что пока вопроса о снятии антироссийских санкций на повестке не стоит, поскольку сначала надо урегулировать конфликт на Украине.