Многократно возросшая популярность запроса «как отправить мужа на СВО» в интернете связана с прагматизмом женщин, а также с популярностью военной службы. Об этом RTVI заявил замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

«Это [рост запросов] значит, что служба пользуется уважением и популярностью. Есть запрос у людей. И то, что жены зачастую помогают своим мужьям оформлять документы, это правда, не надо искать какой-то негативный подтекст. Чаще всего жены, женщины более обстоятельные, хозяйственные в документах, поэтому они по просьбе мужей занимаются подготовкой всех необходимых документов, сбором справок и так далее», — сказал депутат.

Милонов также прокомментировал данные о том, что в «Яндексе» выросло число запросов, посвященных отправке на СВО бывшего мужа. Депутат выразил мнение, что это связано с неуплатой алиментов.

«Есть мужики, их немного, но они, к сожалению, такие, кто говорит, что они не могут найти работу, говорит, что я бы платил бы алименты, но негде работать, никому я не нужен. Надо дать человеку всегда шанс, надежду. И уверен, что это путь, достойный для любого мужчины», — отметил он.

В Госдуме объяснили выплаты от Минобороны за несуществующие контракты

На вопрос, есть ли «легальный способ» отправить бывшего мужа на СВО, Милонов ответил отрицательно.

«Но если мужчина не платит алименты на содержание детей и при этом физически не сильно ограничен, то тогда (не могу сказать принудительно, конечно, нельзя так говорить) почему не заключить контракт, не пойти [на СВО]? А зачем ему, ради чего он должен существовать, если он ради детей, ради Родины не хочет жить? Ради чего тогда? Чтобы пиво дубасить? Это, честно говоря, так себе жизнь в плане ценностного содержания», — добавил он.

Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Яндекса»,

Если в мае пользователи вбивали запрос «как отправить мужа на СВО» в поиск «Яндекса» 281 раз, то уже в августе этот показатель возрос до 4256. Издание отмечает, что в этот период начали увеличиваться выплаты участникам боевых действий на Украине. В частности, в конце июля президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременной выплаты участникам СВО, которые заключат контракт с Минобороны с 1 августа до 31 декабря, до 400 тыс. рублей.