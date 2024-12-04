Многократно возросшая популярность запроса «как отправить мужа на СВО» в интернете связана с прагматизмом женщин, а также с популярностью военной службы. Об этом RTVI заявил замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

«Это [рост запросов] значит, что служба пользуется уважением и популярностью. Есть запрос у людей. И то, что жены зачастую помогают своим мужьям оформлять документы, это правда, не надо искать какой-то негативный подтекст. Чаще всего жены, женщины более обстоятельные, хозяйственные в документах, поэтому они по просьбе мужей занимаются подготовкой всех необходимых документов, сбором справок и так далее», — сказал депутат.

Милонов также прокомментировал данные о том, что в «Яндексе» выросло число запросов, посвященных отправке на СВО бывшего мужа. Депутат выразил мнение, что это связано с неуплатой алиментов.

«Есть мужики, их немного, но они, к сожалению, такие, кто говорит, что они не могут найти работу, говорит, что я бы платил бы алименты, но негде работать, никому я не нужен. Надо дать человеку всегда шанс, надежду. И уверен, что это путь, достойный для любого мужчины», — отметил он.

На вопрос, есть ли «легальный способ» отправить бывшего мужа на СВО, Милонов ответил отрицательно.

«Но если мужчина не платит алименты на содержание детей и при этом физически не сильно ограничен, то тогда (не могу сказать принудительно, конечно, нельзя так говорить) почему не заключить контракт, не пойти [на СВО]? А зачем ему, ради чего он должен существовать, если он ради детей, ради Родины не хочет жить? Ради чего тогда? Чтобы пиво дубасить? Это, честно говоря, так себе жизнь в плане ценностного содержания», — добавил он.

Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Яндекса»,

Если в мае пользователи вбивали запрос «как отправить мужа на СВО» в поиск «Яндекса» 281 раз, то уже в августе этот показатель возрос до 4256. Издание отмечает, что в этот период начали увеличиваться выплаты участникам боевых действий на Украине. В частности, в конце июля президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременной выплаты участникам СВО, которые заключат контракт с Минобороны с 1 августа до 31 декабря, до 400 тыс. рублей.