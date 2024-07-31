Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие, заключая контракт на участие в специальной военной операции с 1 августа по 31 декабря 2024 года, получат единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В нем говорится, что указанная выплата полагается россиянам, призванным на военную службу по мобилизации, и военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных силах, — кроме тех, кто замещает воинские должности курсантов в учреждениях военопрофобразования Минобороны. Кроме того, по 400 тысяч рублей смогут получить «иные граждане России и иностранные граждане».

Условием для получения выплаты является подписание контракта с Министерством обороны на срок от одного года для выполнения «задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины».

Тем же указом Путин рекомендовал властям российских регионов с 1 августа ввести аналогичную единовременную выплату в размере не менее 400 тысяч рублей.

За последнее время руководители ряда регионов уже установили «местные» выплаты для заключающих контракт на участие в СВО. В некоторых регионах также запустили акции, в рамках которых определенные суммы выплачиваются тем, кто убеждает своих знакомых подписать контракт.