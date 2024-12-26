Предложения французских властей обсуждать российско-украинский конфликт с Москвой, но без участия Киева могут быть обусловлены желанием президента франции Эмманюэлем Макроном лучше понять позицию Кремля. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Он отметил, что среди граждан Франции есть те, кто поддерживает различные способы разрешения конфликта между Россией и Украиной, поэтому Макрону необходимо отвечать на разнородные запросы французского общества.

Еще одна возможная причина озвученной стремления Парижа вести диалог с Москвой — попытка французского лидера найти для себя место в европейской политике по мере того как ослабевает Германия.

При этом, по мнению Новикова, западные политики и чиновники сами загнали себя в ловушку, придерживаясь мнения, что с Москвой можно разговаривать исключительно с позиции силы. По этой причине содержательный диалог на официальном уровне стал практически невозможным.

«Получилось так, что на этом этапе содержательно можно говорить только под завесой неофициальных переговоров, куда можно не звать Украину, и только так понять позицию России. Западным политикам кажется, что так можно поискать еще какую-то логику в действиях президента России Владимира Путина, в поведении Москвы. Только через непубличные контакты», — сказал Новиков.

Днем 26 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции российским и зарубежным СМИ рассказал, что Франция неоднократно по закрытым каналам предлагала России помощь в установлении диалога по украинскому конфликту, но без участия самой Украины. При этом глава МИД усомнился в том, что стремление Парижа «играть инициативную роль по самым разным вопросам» является искренним.

Лавров отметил, что Москва не отказывается от контактов с зарубежными коллегами и готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по словам министра, параллельно Франция «выступает главным инициатором направления так называемых миротворческих войск на Украину» и проводит подготовку украинских боевых подразделений.