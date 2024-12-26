Франция неоднократно по закрытым каналам предлагала России помощь в установлении диалога по украинскому конфликту, но без участия самой Украины. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции российским и зарубежным СМИ.

Глава МИД усомнился, что стремление Парижа «играть инициативную роль по самым разным вопросам» является искренним.

«Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: «давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу». Кстати, без всякой Украины, просто диалог по украинскому вопросу, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет о том, что «ни слова об Украине без Украины»»,— отметил министр.

Он отметил, что Москва не отказывается от контактов с зарубежными коллегами и готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по словам Лаврова, параллельно Франция «выступает главным инициатором направления так называемых миротворческих войск на Украину» и проводит подготовку украинских боевых подразделений.

Также французские власти открыто заявляют о необходимости продолжения конфликта до тех пор, пока у Киева не будет достаточных преимуществ для переговоров, отметил министр. По его словам, «такое двусмысленное поведение» не вызывает желания серьезно относиться к миротворческой инициативе Парижа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно высказывался о возможной отправке войск на Украину. В начале мая он допускал такой сценарий в случае, если рухнет оборона ВСУ или поступит запрос от Киева. В Кремле слова Макрона о возможной отправке войск называли опасной тенденцией.

В ноябре министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж должен будет «продолжать укреплять украинскую армию» и после того, как российско-украинский военный конфликт завершится. По словам министра, будет продолжена программа, в рамках которой на востоке Франции обучаются 2 тыс. военных из Украины.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц и дипломатов ЕС, Макрон инициировал обсуждение вопроса отправки войск на Украину в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения. Собеседники Reuters считают, что основную часть европейского воинского контингента, который может быть размещен на Украине, составят представители крупных стран ЕС — Франции, Германии, Италии и Польши, — а также Великобритании.

Ранее глава МИД Люксембурга заявил, что отправка европейских военных на Украину «означает войну» с Россией и спровоцирует «настоящий массовый пожар», которого ЕС до сих пор удавалось избегать.