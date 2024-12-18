В Евросоюзе обсуждают отправку войск на Украину в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения, поскольку избранный президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что не будет вводить туда американские войска для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц и дипломатов ЕС.

По их словам, переговоры, которые были инициированы президентом Франции Эмманюэлем Макроном, пока находятся на ранней стадии, но уже успели обнажить разногласия между участниками дискуссии: они расходятся во мнениях по поводу возможных целей и мандата такой миссии, а также сомневаются в целесообразности обсуждать этот вопрос именно сейчас.

Споры возникают по всем существенным вопросам, связанным с этой идеей, — вплоть до того, какие меры принимать, если военный из европейской миссии будет убит на украинской территории.

Собеседники Reuters пояснили, что некоторые европейские лидеры на фоне «отставания Украины» не хотят создавать у российского президента Владимира Путина впечатление о возможности начала переговоров о «закреплении» за Россией контролируемых ею сейчас территорий.

«За кулисами некоторые официальные лица рассматривают вопрос о том, как европейские страны могли бы предоставить гарантии безопасности Украине, в том числе посредством размещения десятков тысяч солдат на украинской земле. Это увеличит риск прямой конфронтации с Россией и создаст напряженную обстановку для европейских армий, которые истощили свои запасы вооружений из-за помощи Украине и привыкли в значительной степени полагаться на поддержку США при проведении крупных миссий», — пишет Reuters.

Однако, напомнили два источника агентства, Трамп исключил возможность участия американских войск в обеспечении режима прекращения огня на Украине и настаивает на том, что европейцам придется взять эту задачу на себя. Заявление об этом избранный президент США сделал 7 декабря в Париже на переговорах с Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

В связи с этим, сообщил Reuters высокопоставленный европейский чиновник, страны ЕС столкнутся с вопросом о возможной отправке своих военных на Украину — независимо от того, получит ли она гарантии безопасности посредством вступления в НАТО. По словам источника, «армейские начальники» Евросоюза уже готовят планы на этот случай, чтобы представить их главам государств.

Собеседники Reuters считают, что основную часть европейского воинского контингента, который может быть размещен на Украине, составят представители крупных стран ЕС — Франции, Германии, Италии и Польши, — а также Великобритании.

Опрошенные Reuters эксперты отмечают, что пока обсуждение возможной отправки европейской миссии на Украину выявило лишь «путаницу» в этом вопросе. Разногласия, в частности, возникли по поводу того, какой будет роль этой миссии — традиционной миротворческой или обеспечивающей «надежное сдерживание любых дальнейших наступлений России». Италия настаивает на миротворчестве, Франция и Украина — на сдерживании.

Источник Reuters, осведомленный о некоторых таких обсуждениях, сообщил, что «силы сдерживания» могли бы быть сформированы в виде коалиции из пяти-восьми стран. В оценках возможной численности этой миссии собеседники агентства разошлись. Некоторые из них допустили, что речь может идти о 40 тысячах человек.

Бывший военный планировщик из Австрии Франц-Штефан Гейди, работающий в Международном институте стратегических исследований, считает, что в рамках ротационной схемы, которая предусматривает подготовку подразделений к развертыванию, в миссии одновременно могут быть задействованы до 100 тысяч военнослужащих. «Это, безусловно, серьезно рассредоточит европейские сухопутные войска», — предупредил он, отметив, что такие масштабы потребуют от европейских стран сократить другие миссии — например, на Балканах.

Разногласия возникают и в ходе обсуждения вопроса о том, под чьей эгидой должна создаваться и действовать украинская миссия ЕС. Министр обороны Италии Гвидо Кросетто заявил, что контроль следует передать ООН, но представители других стран возражают, опасаясь, что Россия, будучи постоянным членом Совбеза этой организации, получит «слишком большое влияние» на процесс.

Собеседники Reuters предположили, что Европе, скорее всего, придется убеждать США принять в этой миссии «какое-то участие» — в частности, за счет «разведки и другой оперативной помощи».

Между тем Макрон столкнулся с критикой в свой адрес из-за того, что вообще поднял этот политически деликатный вопрос. На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с ним объявил, что Варшава не планирует присоединяться к этой инициативе. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что бундесвер, скорее всего, сыграет определенную роль в обеспечении режима прекращения огня на Украине, но пока еще слишком рано говорить о том, какими именно силами и средствами.

Зеленский анонсировал обсуждение этого вопроса на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте и лидерами европейских стран в Брюсселе вечером 18 декабря. Однако на прошлой неделе Рютте сообщил, что призвал коллег по НАТО и Киев быть «более сдержанными» в заявлениях о дальнейшем развитии событий, связанных с украинским конфликтом.

«В данный момент, если вы обсуждаете все это открыто, зачем Путину садиться за стол переговоров, ведь он получает то, что хочет», — пояснил Рютте.

Ранее глава МИД Люксембурга заявил, что отправка европейских военных на Украину «означает войну» с Россией и спровоцирует «настоящий массовый пожар», которого ЕС до сих пор удавалось избегать. Возможность такой отправки допустила новая глава евродипломатии — экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Эстонский министр обороны при этом призывал Евросоюз не посылать военных на Украину, поскольку, по его оценке, от этого будет больше вреда, чем пользы. Минобороны Словакии предлагало альтернативный вариант — принять меры к тому, чтобы сбежавшие в Европу украинцы призывного возраста вернулись на родину и пополнили ряды ВСУ.