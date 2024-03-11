Странам НАТО нужно задуматься о возвращении украинских мужчин на родину, а не планировать отправку своих войск в зону боевых действий на Украине. С таким заявлением в эфире словацкого телеканала ТА-3 выступил министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

Он подтвердил, что страны Североатлантического альянса действительно обсуждают вопрос отправки своих военных отрядов на Украину. При этом власти США и Германии не поддерживают такое решение, поскольку оно может привести к эскалации конфликта и прямому противостоянию НАТО с Россией. Глава оборонного ведомства Словакии согласен, что отправка войск военно-политический блока станет «красной линией, пересечение которой значительно повысит риск глобального конфликта».

Калиняк считает, что более приемлемым вариантом может стать возвращение на родину украинцев, эмигрировавших в страны Евросоюза после начала боевых действий на Украине и масштабной мобилизации населения.

«Вместо этого мы можем задуматься о том, чтобы из всех беженцев с Украины, которым мы предоставили защиту, дом, работу, вычленить группу, подпадающую под украинский закон о воинской службе. Думаю, что это была бы наибольшая помощь украинской армии, если она будет иметь достаточное количество людей для обороны», — заявил он.

По его мнению, для подобного плана нужно продумать методы мотивации украинских мужчин, чтобы «они служили в украинской армии», и помочь денежными средствами.

Кроме того, в своих соцсетях Калиняк призвал к необходимости установить мир на Украине. «Только немедленной остановкой боев мы сможем противостоять дальнейшему кровопролитию и восстановить суверенитет Украины», — добавил глава Минобороны Словакии.

В конце февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что некоторые страны НАТО и Евросоюза рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе двусторонних соглашений. Он отметил, что Словакия этого делать не собирается.

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита в Париже допустил в будущем отправку своих войск на Украину. Глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель заметил, что Макрон говорил лишь о возможности отправки французских войск на Украину в случае продвижения фронта в сторону Одессы или Киева.

К мнению французского лидера присоединился глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он заявил, что Западу необходимо «осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию» в случае продвижения российских войск.