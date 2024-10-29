Идея властей Башкортостана создать женские отряды для работы в военных госпиталях частично уже реализуется на уровне волонтеров, но о том, чтобы предоставить им статус ветерана боевых действий, пока говорить рано. Об этом RTVI заявили глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, член парламентской координационной группы по вопросам СВО Ярослав Нилов, а также председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина.

Что предложили власти Башкортостана

Министр предпринимательства и туризма Башкортостана Зухра Гордиенко на совещании правительства республики предложила отправлять россиянок, в том числе родственниц погибших участников СВО, на работу с ранеными в госпиталях в зоне боевых действий. По ее словам, к ней по этому вопросу поступают многочисленные обращения от жительниц республики.

«Сейчас мы связываемся с госпиталями Луганска и Донецка. У нас в республике есть такой запрос. Я бы хотела, как с гумконвоями мы эту работу организовали, чтобы эти женщины хаотично не выезжали туда, чтобы мы это контролировали, могли вместе с ними выехать, оказать помощь, чтобы они не потерялись», — обратилась Зухра Гордиенко к главе республики.

Глава республики Радий Хабиров поддержал эту идею и подтвердил, что к нему тоже обращались с подобными просьбами — в том числе родственники погибших на СВО бойцов, которым «дома тяжело находиться». Он подчеркнул, что «об отправке женщин на передовую речи не идет», и нужны они в госпиталях для того, чтобы, например, снять с раненого грязную одежду или еще как-то помочь, потому что «врачи не справляются».

«Через главное медицинское управление Минобороны России будем действовать — они пусть говорят, в какой госпиталь. Предлагаю взять Луганскую Народную Республику, наши ребята там есть, наши подшефные есть [города]. Все вопросы, связанные с расходами, мы на себя возьмем», — пообещал глава региона.

Главный федеральный инспектор по республике Алексей Касьянов сообщил, что если этих женщин будут отправлять в госпитали по линии Минобороны, то они «получат статус ветерана боевых действий и могут претендовать на льготы».

Как идею властей Башкортостана оценили в Госдуме

Практика отправки женщин-добровольцев в госпитали для помощи врачам уже и так реализуется, рассказал RTVI Ярослав Нилов. Он отметил, что сотрудники волонтерских организаций и общественники работают с ранеными в госпиталях, и запрос на благотворительность и любую помощь сейчас в обществе очень велик.

«Поэтому в целом, если этот вопрос будет решен с точки зрения организации и даст возможность добровольно трудиться, получать за это деньги, а если еще и какие-то дополнительные льготы — то в этом случае идея заслуживает как минимум серьезной проработки и внимания», — заявил депутат RTVI.

Его коллега Нина Останина тоже поддержала идею башкирских властей, выразив уверенность в том, что «присутствие женщины у постели раненого всегда создает определенное тепло — по сути, присутствие матери, потому что далеко не всегда мама имеет возможность ухаживать за своими ранеными сыновьями в госпиталях».

Оба депутата особо подчеркнули, что это начинание должно реализовываться исключительно на добровольной основе.

«Женщины, потерявшие своих детей, мужей, мне кажется, втройне отдадут тепло раненым бойцам. А юридические механизмы вместе с Министерством обороны, мне думается, не так сложно доработать», — заявила Останина.

При этом собеседники RTVI осторожно подошли к оценке перспективы присвоения «сестрам милосердия» статуса ветеранов боевых действий, напомнив, что для этого существуют четкие критерии.

«Если они не находятся в зоне СВО, то сейчас такой статус не получают. Те военные, те же срочники, кто в Курской области отражал [украинскую] атаку, такого права не имеют. И мы с депутатом [Дмитрием] Вяткиным подготовили предложение, направили в правительство, чтобы отражающие атаки Украины на территории Курской области получили такой статус», — рассказал Ярослав Нилов.

Гражданские лица по закону могут получить статус ветеранов боевых действий — при определенных условиях в случае командировки в зону СВО, напомнил депутат. Поэтому, по его словам, если «сестры милосердия» будут командированы в зону СВО работать в качестве гражданского персонала в госпиталях, «для них уже прописаны нормы, позволяющие получить статус ветерана».

Останина подтвердила, что если женщины будут работать «сестрами милосердия» в госпиталях в мирных городах, «с ветеранством надо повременить».

«Если [они будут действовать] в зоне боевых действий — конечно, это абсолютно другое. Право на звание ветеран имеют только те, кто участвует впрямую в боевых действиях», — сказала депутат.

О присвоении статуса ветеранов боевых действий после начала СВО

В марте 2022 года президент России Владимир Путин присвоил участникам военной операции на Украине статус ветеранов, распространив его на действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. С ноября того же года на этот статус могут рассчитывать добровольцы. В 2023 году глава государства подписал закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014-го.

В августе 2024 года Путин подписал закон, по которому военнослужащим будут засчитывать прохождение службы на территории новых регионов до их присоединения к России. Этот стаж позволит получить статус ветерана военной службы — к ветеранам будут относиться граждане, проходящие или проходившие службу в том числе в ВСУ, Вооруженных силах ДНР и в Народной милиции ЛНР.

В сентябре глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказал RTVI, что профильные ведомства прорабатывают поправку о том, чтобы на статус ветеранов боевых действий могли претендовать саперы-сотрудники МЧС и сотрудники военно-гражданских администраций.