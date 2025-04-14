В Госдуме предложили сократить рабочий день женщинам хотя бы на один час с сохранением зарплаты, чтобы у них оставалось больше времени на семью или выстраивание личной жизни. Как депутаты отреагировали на инициативу — в материале RTVI.

Идею озвучил ТАСС 14 апреля член думского комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко. По его мнению, вид «уставшей мамы», которой некогда заниматься детьми, отбивает у девочек желание в будущем завести потомство.

«Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят и уже заявляют, что детей у них не будет», — рассудил депутат.

Также он высказал мнение, что молодым девушкам усталость после работы может помешать строить личную жизнь.

«Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой?» — задался вопросом Антропенко.

Он отметил, что далеко не все женщины хотят не работать и заниматься только заботой о семье, доме и детях. При этом женщине в принципе нужно «намного больше» времени, чем мужчине, чтобы собраться на работу, добавил парламентарий.

«Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», — заключил Антропенко.

В комментарии «Подъему» он пояснил, что часто слышит жалобы от женщин на «общую загруженность и усталость от обязанностей». По словам депутата, он сам по мере возможности отпускает более чем за час до конца работы свою помощницу, у которой двое детей, занимающихся в кружках и спортивных секциях.

На уточняющий вопрос о том, как женщинам в освободившееся время повышать демографию, если у мужчин останется прежний распорядок дня, Игорь Антропенко ответил, что девушки сами «наверняка знают», как провести с пользой этот лишний час.

«Лучше сделать одномоментно»

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с RTVI в целом похвалила идею сократить рабочее время женщинам, чтобы они уделяли больше внимания детям. Однако, по ее мнению, лучше разрешить женщинам работать полдня по пятницам, чем превращать всю рабочую неделю в семичасовую.

«Конечно, если сократить каждый рабочий день на полтора часа-час, восьмичасовой рабочий день превратиться в семичасовой, и это может ударить по бизнесу, особенно это чувствительно для малого и среднего бизнеса. А, как правило, малый и средний бизнес — это сами женщины руководительницы», — пояснила Останина.

Она полагает, что свободные полдня в пятницу перед выходными — лучшая альтернатива.

«Мне представляется, что лучше сделать это одномоментно: один день женщины работают до середины дня, в пятницу, а затем получаются полноценные суббота, воскресенье», — сказала депутат.

Она добавила, что на государственном уровне решение о сокращении рабочих часов для женщин будет затрагивать только бюджетные организации. Но и в частных структурах многие современные бизнесмены «готовы выразить гуманное отношение к женщине, сократив ей рабочий день», считает парламентарий.

Останина напомнила, что сокращенное рабочее время было для женщин в советские годы. Кроме того, в 2010 году Аман Тулеев, занимавший тогда пост губернатора Кемеровской области, издал указ о сокращении рабочего дня для женщин в пятницу.

Тулеев рекомендовал руководству предприятий установить часы работы для женщин по пятницам с 8:30 до 15:00 в период с 1 мая по 1 октября и при этом исключить возможность сбоев на производстве. В пресс-службе главы региона говорили, что благодаря этой мере жительницы Кузбасса будут больше заниматься детьми во время летних каникул, а также выращивать овощи и фрукты и делать заготовки.

По словам Останиной, желание вернуться к такому опыту «похвально» и «приветствуется».

«Понимаете, высокая природная миссия женщины, женщины-матери, она все-таки обязывает ее уделять больше внимания воспитанию детей. А если женщина будет больше уделять внимания воспитанию детей, я думаю, что и дети тоже будут у нас добрее, и мы не будем видеть тех страшных сводок, которые сейчас получаем то и дело из наших образовательных организаций, то буллинг, то расстрел, то еще что-то», — высказала мнение собеседница RTVI.

Она согласилась, что женщине требуется больше времени, чем мужчине, чтобы ухаживать за собой. «Женщина должна являть собой образец этой самой женственности», — заключила Останина.

«Придем к неравенству и дискриминации»

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что такая инициатива хоть и звучит привлекательно для женщин, но приведет к дискриминации, потому что работодателям будет выгоднее нанимать мужчин.

«Мы не должны предлагать механизмы, при которых у работодателя возникало бы желание дискриминировать. Ведь понятно, что тогда возникает желание выбрать мужчину на рабочее место, так как, соответственно, этот час мужчина будет работать, а женщину надо будет отпустить», — пояснил он NEWS.ru.

Нилов также указал, что есть женщины, получающие зарплату сдельно, и для них это обернется потерей заработка. Он сделал вывод, что предложение Антропенко нужно обсуждать с участием профсоюзов, объединений, работодателей и правительства.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сочла инициативу заведомо нереализуемой.

«Такая идея действительно вряд ли воплотится в жизнь. Мы с вами тогда просто придем к тому, из-за чего возникали революции сто лет назад — это гендерное неравенство и нежелание работодателя принимать на работу женщин», — заявила она «Газете.Ru».

Депутат расценила предложение Антропенко как одно из заведомо невыполнимых популистских обещаний, которые, вероятно, уже даются с прицелом на выборы в Госдуму, которые предстоят в 2026 году. По ее мнению, «инициатива не пройдет», и что парламентарии это понимают.

Бессараб напомнила, что право на сокращенное рабочее время по закону имеют несовершеннолетние, инвалиды и трудящиеся на вредных, опасных и тяжелых производствах, независимо от гендерной принадлежности.

Что касается женщин, то по 36 часов вместо 40 в неделю трудятся россиянки в сельской местности, добавила депутат.

«Для них сохраняется заработная плата в полном объеме, но рабочий день сокращается. Мы понимаем, что сельская женщина — это женщина, которая занимается личным подсобным хозяйством и помимо рабочего процесса, трудовой деятельности занимается дома еще дополнительной работой, скажем так, фермерской. Поэтому именно для женщин, работающих в сельской местности, такие условия труда предоставляются», — пояснила Бессараб.

В феврале Госдума отклонила похожий законопроект ЛДПР об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов. Профильный комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов тогда заключил, что один дополнительный час в неделю «не приведет к увеличению возможностей распоряжения своим временем». Член комитета Светлана Бессараб также предупреждала, что такая мера приведет к дискриминации.