Идея разрешить старшекурсникам преподавать в колледжах и техникумах из-за нехватки педагогов вызывает «серьезные опасения», заявил RTVI первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Соответствующий законопроект ранее внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

«Это вопрос, требующий индивидуального подхода в каждом случае, но у меня есть серьезные опасения. Я понимаю, почему это предлагается, потому что у нас острейший дефицит педагогических кадров. Но я думаю, что проблему надо решать другим способом, а именно повышением заработной платы педагогических работников, в том числе в колледжах», — сказал он.

Автор документа — член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. По ее словам, в России около 4,5 тыс. вузов и колледжей, но подготовкой преподавателей для системы среднего профессионального образования занимается лишь малая часть из них.

«Решением может стать привлечение к педагогической деятельности в ссузах студентов старших курсов вузов, которые учатся на той же специальности и направлении подготовки, что и студенты среднего профучреждения», — заявила она.

При этом депутат уточнила, что предлагается давать возможность преподавать только тем студентам, которые успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения и профессиональную переподготовку по направлению «Образование и педагогические науки».

В декабре 2024 года RTVI со ссылкой на данные HeadHunter писал, что российские учителя и воспитатели оказались в десятке самых низкооплачиваемых профессий. Медианная предлагаемая зарплата педагогов в 2024 году составила 47,3 тыс. рублей. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата учителя в России в 2024 году составляет 55 634 рублей.

Член совета профсоюза «Учитель» Анна Штернберг в октябре 2024 года рассказывала RTVI, что оклад педагогов разный и зависит от региона, в среднем это от 8 до 14 тысяч рублей.

«Плюсом к этому идут компенсационные выплаты — за проверку тетрадей, за заведование кабинетами, за классное руководство — тоже у всех по-разному. Допустим, в среднем за проверку тетрадей доплачивают 1,5 тыс., 3 тыс. за классное руководство, отдельно 5 тыс. президентских за классное руководство, рублей 500, допустим, за кабинеты. Плюс стимулирующий фонд заработной платы, который в идеале должен быть прозрачен, но на самом деле прозрачности нет никакой», — отмечала она.