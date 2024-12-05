Глава Чечни Рамзан Кадыров «не имел права» говорить, что руководители Следственного комитета и МВД Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах», заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Однако, по его мнению, Кадыров «во многом прав», критикуя то, как правоохранительные органы реализуют миграционную политику.

«Конечно, он не имел права так говорить, как глава одного из субъектов Российской Федерации. На своих местах, не на своих местах — это решает не он, и он знать не может. Потому что там слишком много разных нюансов, связанных с принятием решений, кто должен быть и на каких местах», — сказал Федоров изданию Инфо24.

Вместе с тем вопрос действий силовых органов в отношении мигрантов, который затронул Кадыров, является важным, и здесь глава Чечни «действительно во многом прав», продолжил парламентарий. По оценке Федорова, «межнациональные и сепаратистские настроения» — это «единственная уязвимость в государственном строительстве», которая есть у России.

«Эта уязвимость разрушила нашу страну в 1917 году, враг этим воспользовался. Враг воспользовался этим и в 1991 году — и, очевидно, враг, а это уже [избранный президент США Дональд] Трамп, будет пытаться это сделать и сейчас. Это в чистом виде проект США в рамках конфликта с Россией», — утверждает парламентарий.

Критика Кадырова и ответ из Москвы

Кадыров раскритиковал руководство СК и МВД, комментируя дело 14-летнего чеченского подростка, по которому предстоит суд 18 декабря. Его задержали в Москве и поместили под домашний арест из-за драки в парке «Ходынское поле» в сентябре 2023 года. Подростка обвиняют по четырем эпизодам преступлений, дело ведет Главное следственное управление СКР по Москве.

В Чечне настаивают, что оснований для уголовного преследования нет. По словам главы Чечни, делом «уже давно» занимаются «правозащитники, депутаты, сенаторы» и он лично.

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — продолжил он.

Также Кадыров заявил, что по команде Колокольцева «приезжих избивают, забирают, выгоняют», хотя это «наши братья, которые необходимы». После таких действий, как он считает, с Россией «никто не хочет дружить» из ближайших соседей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Кадырова.

«Если кто-то посчитает необходимым давать оценку, они дадут оценку», — привел его слова телеграм-канал радиостанции «Маяк».

В Следственном комитете в ответ на запрос RTVI сослались на комментарий официального представителя ведомства Светланы Петренко, опубликованный в телеграм-канале СК. В нем нет никаких упоминаний о претензиях Кадырова. При этом там содержатся уверения в том, что в рамках расследования дела о драке приняты «исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям».

«В сентябре 2023 года подростки совершили хулиганские действия с применением насилия в отношении 8 лиц, при этом 7 из них являлись несовершеннолетними. <…> Действия пяти фигурантов квалифицированы <…> по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в комментарии Петренко.

Она сообщила, что показания обвиняемых подтверждают «факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий». Также, по ее словам, следствие обнаружило «электронные носители информации с видеозаписями совершенных нападений» и получило «иные доказательства преступных действий соучастников». Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд, заключила представитель СК.

RTVI также направил запрос в МВД, но на момент публикации статьи ответа от ведомства не было.