Приговор блогеру Елене Блиновской ― пять лет колонии общего режима ― не дает ответа на вопрос, как оградить людей от «безумных трат на “коучей”». Об этом заявила RTVI председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Она отметила, что сожалеет по поводу приговора, но он вынесен за нарушение «чисто фискального норматива» ― неисполнение обязанностей по уплате налогов.

«Но вот на вопрос, как сделать так, чтобы люди избегали безумных трат на “коучей”, этот приговор ответа не дает, потому что речь идет о введении в заблуждение, массовом обмане тысяч людей, с которых как раз и получены доходы, а налоги не уплачены», — сказала Останина корреспонденту RTVI.

Депутат добавила, что регулировать эту сферу нужно законодательно, для этого разработан законопроект о государственном регулировании психологической деятельности. Принятие закона приведет к тому, что «все эти коучи, как бы они себя не называли», не смогут заниматься такой работой, подчеркнула Останина.

«Это должны быть профессионалы, имеющие базовое психологическое образование, прошедшие переподготовку в вузах, которые имеют образовательные лицензии», — пояснила парламентарий.

В случае с Блиновской «ничего подобного нет», но у российских судебных органов «не было оснований в отсутствии закона в чем-либо другом обвинить» блогера, сказала Останина. После принятия закона о регулировании работы психологов «“коучи” и всякого рода лжепсихологи будут уже по закону отвечать, а не потому, что они налоги не платят», заключила депутат.

20 февраля группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект об основах регулирования психологической деятельности. Соавторами документа выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Нина Останина, Иван Мельников, Николай Харитонов и другие парламентарии. Законопроект предлагает определить основные принципы, формы и виды психологической деятельности, установить права и обязанности психолога, требования к специалисту, права получателя психологической помощи. Отмечается, что психологи должны будут руководствоваться в своей работе, помимо прочего, «традиционными российскими духовно-нравственными ценностями». Не реже одного раза в пять лет психологи должны будет проходить повышение квалификации.

Савеловский суд 3 марта приговорил создательницу «марафонов желаний» Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей по делу о неуплате налогов и отмывании денег. По двум эпизодам обвинений в неуплате налогов блогер освобождена от уголовной ответственности по истечении срока давности. Блиновская уже отбыла около двух лет от срока наказания, находясь под следствием.

Обвинение требовало для блогера шесть лет колонии, штраф в размере 1,5 млн рублей и запрет заниматься предпринимательством в течение пяти лет. По версии следствия, Блиновская, используя схемы дробления бизнеса, в 2019-2021 годах уклонилась от уплаты налога на сумму свыше 900 млн рублей. В апреле 2023 года ее задержали вблизи границы с Беларусью при попытке покинуть Россию.