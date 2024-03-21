Госдума 21 марта намерена обсудить внесение поправок в КоАП и УК, вводящих отдельное наказание для блогеров, которые оказывают «информационные услуги» без аккредитации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на план заседания думской рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса.

Как пишет издание, речь идет о введении ответственности для «блогеров, коучей и инфоцыган». В КоАП предлагается добавить статью «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации».

Блогеры, продающие «информационные продукты», должны будут получить аккредитацию в специально созданной для этого организации, пояснили «Известиям» в рабочей группе.

«Если какой-то блогер оказывает свои услуги и не получает аккредитацию, то никто не может гарантировать, что его продукт будет качественным и он не будет приносить вред людям или вести мошенническую деятельность», — пояснила газете член рабочей группы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В Уголовный кодекс могут внести поправки о наказании для неаккредитованных блогеров за «оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству».

В качестве примера таких действий в Госдуме назвали «пикап-коуча» и автора психологических книг Денис Байгужина, заочно арестованного 19 марта по делу о мошенничестве на 6,6 млн рублей. Блогер убеждал клиентов вкладываться в его бизнес, обещая выплачивать им проценты от прибыли своих компаний.

Мужчина, написавший заявление на коуча, утверждает, что деньги у него выманили «обманным путем, за психологические сеансы». Он также оформил Байгужину дарственную на свою квартиру. По данным телеграм-канала 112, посетительницы тренингов Байгужина обвинили его в использовании гипноза и методов нейролингвистического программирования (НЛП). Коуч находится за пределами России.

По данным «Известий», рабочая группа Госдумы также намерена обсудить введение в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) новый код ― «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий». Блогеров могут обязать уведомлять власти о работе над такими проектами.