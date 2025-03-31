Прогресс в обсуждении мирного соглашения и приостановке военных действий может произойти в преддверии Пасхи или 9 Мая. Так первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о «психологическом дедлайне» для России по прекращению огня на Украине.

«Консультации технические идут. Подготовка мирного договора продолжается. Идут уже разговоры о необходимости проведения выборов на Украине. Мы видим заявления ЦИК. Они пытаются сопротивляться, но процесс идет», — сказал депутат.

Он добавил, что намечен еще один разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

«Как мне кажется, перед Пасхой или 9 Мая будут какие-то действия, связанные с мирным договором, с приостановкой военных действий. Поэтому вопрос идет», — заключил парламентарий.

Ранее Трамп заявил, что у России есть крайний срок по достижению договоренностей насчет прекращения боевых действий на Украине.

«Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал американский лидер.

При этом президент США отметил, что не думает, что Москва затягивает с договоренностями, и заявил об уверенности в намерении России заключить сделку.

Вместе с тем Трамп продолжил критиковать президента Украины Владимира Зеленского, предположив, что тот колеблется по поводу сделки о предоставлении США доступа к минеральным ресурсам.