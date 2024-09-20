Реализовать законопроект о 13-й пенсии для пожилых россиян при страховом принципе формирования пенсии невозможно. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующую инициативу.

В беседе с «Лентой.ру» депутат напомнила, что в России ежегодно происходит индексация пенсий на процент не ниже инфляции. По ее мнению, идея о 13-й пенсии носит популистский характер, поскольку реализовать ее при страховых принципах системы невозможно.

«Пенсия формируется из тех индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые зарабатываются за год. И эти коэффициенты в течение всего трудового стажа суммируются. И очень важно количество лет работы. На сегодняшний день должно быть не меньше 15 лет. Все это формирует право. А потом все, что поступает в Пенсионный фонд от сегодняшних работающих, тратится как раз на нынешних пенсионеров», — объяснила она.

Бессараб добавила, что объем доходов Пенсионного фонда, который потом тратится на сегодняшних пенсионеров, в основном формируют страховые пенсионные взносы, отчисляемые работодателями.

«Если мы больше с вами не начислим, у нас с вами больше пенсии не будет», — указала парламентарий.

Законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии подготовил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, до конца 2024 года документ будет внесен в Госдуму.

Чернышов считает, что законопроект становится все более востребованным, поскольку в стране наблюдается повышенная инфляция, а доходы пенсионеров — наименее защищенных слоев населения — не успевают за темпами роста цен.

«Я планирую доработать этот документ, который с первого раза не получил поддержки, учесть замечания, которые мы обсудили с экспертами и коллегами, и повторно внести его до конца года», — сказал депутат.

Он пояснил, что поправки в законопроект будут касаться размера выплаты. В частности, предновогодняя выплата будет рассматриваться как материальная помощь, которая «должна быть одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров».