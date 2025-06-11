Обязательное использование русского языка в коммерции пока не планируется, указатели на иностранных языках сохранятся. Это следует из принятых поправок ко второму чтению законопроекта о защите русского языка, передает корреспондент RTVI.

Нормы об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке, а также на иных языках не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

«Коммерческое обозначение. В результате обсуждений все-таки было принято решение, что мы пока это не вводим. То есть нет коммерческого обозначения как обязательного использования. Но тем не менее, мы над этим вопросом продолжим работать и вместе с [советником президента России] Еленой Ямпольской, которая ведет эту тему», — сказала глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова на заседании комитета.

По словам депутата, ее комитет, а также другие комитеты, которые «по профилю занимаются» малым и крупным бизнесом и работают с рекламой, более тщательно изучат этот вопрос. «Будем смотреть, какие подходы еще нужны для того, чтобы вернуться нам к коммерческому обозначению», — отметила она.

В то же время законопроект не исключает указателей на иностранных языках.

«Например, заезжаем на парковку, написано: «Парковка», а потом, пожалуйста, на языке, на котором там считают нужным. Если это, например, туристический центр и так далее, на английском могут там [написать]. Или если это, к примеру, в наших республиках — на языке республики может быть написано. Или аэропорт — по-моему, в Татарстане прилетаешь в аэропорт, написано: «аэропорт» на русском языке, и рядом может быть написано название на государственном языке республики. Это все сохраняется», — пояснила Казакова.

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал палате парламента принять законопроект во втором чтении, обсуждение может пройти уже на следующей неделе. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта, сообщила Казакова.

Законопроект в поддержку русского языка

Законопроект, направленный на борьбу с англицизмами, внесли в Госдуму в октябре 2023 года депутаты-единороссы Максим Топилин, Александр Хинштейн (ныне врио губернатора Курской области) и другие парламентарии во главе с нынешним советником президента Еленой Ямпольской, возглавлявшей на тот момент думский комитет по культуре. Проект закона Госдума приняла в первом чтении в феврале 2025 года.

Заявленный смысл законодательной инициативы — защита русского языка, подразумевающая существенное ограничение использования англицизмов и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве (в сфере рекламы, при продаже товаров, выполнении работ либо оказании услуг потребителям, в продукции средств массовой информации, при осуществлении градостроительной деятельности и т.д.).

«Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open» и т.п.», — указали авторы в сопроводительных материалах.

Согласно проекту закона, информация, размещаемая в общедоступных местах или доводимая до сведения неограниченного круга потребителей (то есть с использованием вывесок, надписей, указателей, внешних поверхностей, информационных табличек, знаков, иных технических приспособлений), а также предназначаемая для публичного ознакомления потребителей должна быть на государственном языке.

Кроме того, предлагается сделать обязательным перевод на русский язык информации, содержащейся в рекламе и выполненной на языках народов России либо иностранном языке информации. При этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению.