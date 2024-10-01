Злоумышленникам, которые воруют кенгурят из российских зоопарков, стоит знать, что непрофессионалы вряд ли справятся с этими животными. Об этом RTVI заявил депутат Госдумы, телеведущий Тимофей Баженов.

«Сегодня я впервые узнал, что какие-то злоумышленники, возможно умалишенные, зачем-то воруют из зоопарков кенгурят. Дорогие друзья, из зоопарков ни в коем случае ничего не нужно воровать. Зоопарки — это научные учреждения, там специалисты-биологи работают с братьями нашими меньшими», — сказал Баженов.

Депутат отметил, что человек без специальной подготовки вряд ли справится с кенгуру — как с молодым, так и взрослым. Вместо «разорения зоопарков» Баженов предложил «всем заинтересованным» прочесть книгу Джека Даррелла «Путь кенгуренка».

«И даже если какому-то, я бы сказал, слабоумному человеку приходит в голову мысль платить за кенгуру или за кенгуренка, не берите эти деньги. Это явно деньги грязные, и ничего, кроме вреда для кенгуренка и для человека, от такого поступка не будет», — добавил парламентарий.

В конце сентября стало известно сразу о нескольких случаях кражи кенгуру. 27 сентября в ярославском зоопарке был похищен кенгуренок Крош. Кроме того, в ночь на 30 сентября из калужского парка птиц «Воробьи» украли двух кенгурят, которым было по шесть месяцев. В обоих случаях возбуждены уголовные дела о краже (ч. 2 ст. 158 УК).

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с RTVI допустил, что случаи похищения кенгуру в Ярославской и Калужской областях могут быть связаны. «Скорее всего, это какой-то частный заказ. На сегодняшний день всё зоосообщество активно включилось в поиск этих животных. Примечательно, что пропавшие — это молодые кенгуру, которым требуется особый уход, внимание людей», — сказал он.

Гендиректор парка «Воробьи» Андрей Ткаченко сообщил «Звезде», что похищенные животные еще питаются молоком матери и только недавно начали вылезать из сумки. По его словам, на решетке их вольера нашли кровь, поэтому кенгурята, вероятно, ранены.