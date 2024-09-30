В ярославском зоопарке 27 сентября был похищен кенгуренок Крош, возбуждено уголовное дело о краже. Это не единственный подобный случай: в ночь на 30 сентября из калужского парка птиц «Воробьи» украли двух кенгурят. Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с RTVI допустил, что эти случаи могут быть связаны.

Случаи пропажи кенгуру

В конце сентября в ярославском зоопарке, одном из крупнейших в России, пропал кенгуренок Крош, который родился в мае. Представители зоопарка в разговоре с «Подъемом» усомнились в том, что кенгуру мог покинуть вольер самостоятельно, потому что Крош еще маленький и «зависим от матери».

По факту пропажи кенгуру возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК), сообщили в УМВД по Ярославской области.

Портал «НСН» пишет, что, по неподтвержденной информации, во время пропажи Кроша в зоопарке не работали камеры наблюдения, был поврежден кабель.

Это не единственный случай пропажи сумчатых животных за последние дни. Так, в ночь на 30 сентября из парка птиц «Воробьи» в Калужской области похитили двух кенгурят, каждому из которых по шесть месяцев.

«Пришли ночью, зашли, срезали забор, зашли в сарай и украли двоих», — рассказал RTVI владелец парка Александр Белявский.

Он добавил, что полиция уже занимается пропажей кенгурят.

«К каждому животному охранника не приставишь»

То, что за последние несколько дней произошло по меньшей мере три случая похищения кенгуру, может говорить об «определенном заказе», допустил в разговоре с RTVI гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. По его мнению, это также говорит о том, что «степень ответственности людей оставляет желать лучшего».

«Кто-то, видимо, изъявил желание приобрести себе кенгуру. Скорее всего, это какой-то частный заказ. На сегодняшний день всё зоосообщество активно включилось в поиск этих животных. Примечательно, что пропавшие — это молодые кенгуру, которым требуется особый уход, внимание людей. Как только они где-то появятся, об этом будет мгновенно известно», — заявил дрессировщик.

Запашный напомнил, что в начале сентября группа молодых людей попыталась проникнуть на территорию Большого Московского цирка, и сейчас полиция выясняет, было ли это хулиганство или «заказ с определенной целью».

«К сожалению, к каждому животному охранника не приставишь, потому что территории зоопарка большие, животных очень много, а хулиганов, увы, в нашей современной жизни не перевелось. Надо ужесточать ответственность», — отметил он.

Рассуждая о мотивах похитителей, Запашный допустил, что кенгуру могли похитить с целью продажи на черном рынке. По другой версии дрессировщика, кто-то «захотел себе чучело кенгуру дома».

Говоря о том, как подобные похищения могли произойти, гендиректор Большого цирка напомнил про инциденты с подростками, которые подожгли военные вертолеты.