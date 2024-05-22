Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов осудил решение Евросоюза не возвращать России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций. В беседе с «Лентой.ру» депутат заявил, что подход ЕС в этой области «идет в фарватере американской политики».

«Независимо от того, что будет происходить в дальнейшем, конечно, решение об использовании доходов от российских активов серьезно подорвет доверие к экономической структуре ЕС и отдельных стран, которые будут эти решения исполнять», — считает Кирьянов.

Подход ЕС к «чужим активам» депутат назвал «ненадежным и волюнтаристским» и добавил, что он серьезно скажется «не только на репутации, на и на экономике стран ЕС».

«Страны, которые напрямую не относятся к Западу, которые не являются включенными в первый круг влияния ЕС и США, сделают свои выводы по поводу гарантированности вложений и инвестиций в экономику ЕС, и эти выводы будут печальными для ЕС», — подчеркнул Кирьянов. По его словам, ЕС «продолжает движение по нисходящей траектории в плане экономического развития».

21 мая страны Евросоюза согласовали план по использованию прибыли от замороженных российских активов. Согласно документу, два раза в год депозитарии будут направлять 90% средств в Европейский фонд мира, который будет финансировать военную помощь Украине и развитие украинской оборонной промышленности. Еще 10% пойдут на реализацию программ невоенной поддержки Украины, финансируемых из бюджета ЕС. Решение вступит в силу 23 мая.

В Еврокомиссии заявили, что первые доходы от замороженных активов российского ЦБ будут переведены Киеву в июле. По слова главы чешского МИДа Яна Липавского, в 2024 году эта сумма может составить до 74 млрд крон (около €3 млрд). Распределение средств будет пересматриваться ежегодно — первый раз это должно произойти не позднее 1 января 2025 года.

В опубликованном решении Совета ЕС говорится, что Евросоюз не намерен переводить России доходы от использования заблокированных активов даже после прекращения действия санкций.

«Неожиданные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку России <…> даже после отмены запрета на операции. Таким образом, они не являются суверенными активами. Следовательно, правила защиты суверенных активов не применимы к этим доходам», — говорится в документе.

Под «неожиданными» и «чрезвычайными» в постановлении подразумеваются доходы, накапливающиеся во время действия ограничительных мер.