Нелегальная миграция работает только на теневую экономику и способствует появлению организованной преступности, а потому требует ужесточения законодательства. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Он отметил, что в миграционном законодательстве необходимы дополнительные правовые нормы, которые бы касались не только самих приезжих, но и тех, кто связан с выдачей фальшивых документов и наймом нелегалов.

«Нелегальная миграция работает не на экономику России, а на теневую экономику стран, которые участвуют в этом процессе, способствует организованной преступности внутри России и в тех странах, которые к нам этих мигрантов направляют», — поделился Кирьянов.

По его мнению, сами мигранты не являются «наиболее криминализированной» частью российского общества, и увеличение количества преступлений в России никак не связано с ростом числа приезжих. Депутат уточнил, что исключения могут составлять лишь конфликты внутри этнических диаспор, но они, по его мнению, не носят массовый характер.

«Нельзя сказать, что мигранты в целом — это наиболее криминализированная часть российского общества. Согласно данным МВД, мы, конечно, видим определенную динамику. Однако каких-то взрывных пиков за последние годы, начиная с 2013-го, не наблюдаем», — добавил депутат.

Его коллега, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что к увеличению потока трудовых мигрантов в стране привели пагубные увлечения россиян, а именно — пьянство.

Парламентарий уверен, что если бы граждане России меньше покупали алкоголь и не злоупотребляли им, то смогли бы восполнить недостающую рабочую силу на многих местах вместо приезжих. Сейчас же из-за нехватки кадров работодатели вынуждены нанимать мигрантов, полагает депутат.

«Пока у нас будет такая проблема с рабочими руками, пока у нас будет процветать пьянство, пока люди будут предпочитать пить, а не работать, у нас ничего не получится. Надо же понимать: мигранты приезжают, потому что у нас не хватает рабочих рук, не хватает людей, которые готовы работать. А люди, которые могли бы работать, ходят в алкомаркеты утром и вечером», — отметил Милонов.

Он добавил, что многие проблемы кроются в большом количестве алкогольных магазинов.

В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов, направленных против нелегальной миграции. Один из них переводит организацию нелегальной миграции в разряд особо тяжких преступлений и предусматривает за это лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Также планируется усилить ответственность за подделку документов, фиктивную регистрацию и постановку иностранцев на учет. Поправки предполагают лишение свободы на срок от двух до шести лет и штрафы для юридических лиц от 5 до 10 млн рублей с конфискацией имущества, а при повторном нарушении — штраф с конфискацией на сумму от 10 до 60 млн рублей.

В августе Владимир Путин подписал принятый Госдумой пакет законов, ужесточающих контроль в сфере миграции. С февраля 2025 года, когда он вступит в силу, должен также заработать реестр контролируемых лиц — с информацией об иностранцах, находящихся в стране незаконно.