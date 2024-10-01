Пять законопроектов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, вносятся в Госдуму депутатами всех фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Об этом 1 октября сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает корреспондент RTVI.

«Сегодня в Государственную думу будут внесены пять законопроектов, которые серьезным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции», — объявила депутат.

Особо тяжкое преступление

Одна из инициатив переводит организацию нелегальной миграции в разряд особо тяжких преступлений.

«Сегодня на территории Российской Федерации пребывает, по оценке правоохранителей, 739 тыс. лиц, которые являются нелегальными мигрантами. Несомненно, это высокий уровень непредсказуемых рисков и угроз», — заявила Яровая.

За организацию нелегальной миграции, как за особо тяжкое преступление, будет грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, при этом условные сроки за такие преступления предусмотрены не будут, уточнила депутат.

«Наша задача — сделать невыгодной организацию нелегальной миграции. Наша задача — пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам», — пояснила Яровая.

Организация нелегальной миграции нередко сопряжена с действиями должностных лиц, для которых депутаты Госдумы устанавливают особые квалифицирующие признаки и повышенную ответственность, в том числе связанную с невозможностью занимать определенные должности для юрлиц.

«Мы вводим большие штрафы, которых сегодня нет в законодательстве — до 60 млн, потому что, как вы знаете, для юридических лиц возможна только административная ответственность», — сказала Яровая.

Отягчающее обстоятельство

По словам Яровой, нелегальные мигранты — это категория лиц, которые, «осмысленно нарушая требования российского законодательства», пребывают на территории России. В связи с этим законодатели рассматривают сам статус нелегального мигранта как отягчающее вину обстоятельство в случае совершения ими правонарушений и преступлений.

Случаи правонарушений со стороны тех, кто незаконно пребывает на территории любого государства, — это дополнительное подтверждение того, что неуважение к законам страны и гражданам предполагает особый уровень ответственности, указала Яровая.

Борьба с подделкой документов

Депутаты также намерены законодательно бороться с подделкой документов и фиктивной регистрации мигрантов.

«Для того, чтобы пребывать на территории страны в нелегальном статусе, используются как раз те форматы, которые нужно отсечь. <…> Мы устанавливаем квалифицирующие признаки по данным составам преступления, серьезно повышая уровень ответственности», — рассказала вице-спикер Госдумы.

В рамках предлагаемых инициатив станет невозможной передача посредникам оценки знаний русского языка у мигрантов и выдача сертификатов, рассказала Яровая.

По ее словам, уже к настоящему моменту в пять раз сократилось количество регионов, которые по постановлению и по решению Минобрнауки имеют право осуществлять прием экзаменов и выдачу сертификатов для мигрантов.

«Но мы считаем это недостаточным, поэтому в законе мы устанавливаем императивную обязанность правительства Российской Федерации установить закрытый перечень таких образовательных учреждений», — добавила Яровая.

Кроме того, планируется законодательно утвердить внесудебную блокировку интернет-ресурсов, которые активно используются как площадки для предоставления рекламы и продвижения услуг для нелегальной миграции

Яровая добавила, что в высокой степени готовности находятся инициативы по вопросам обучения детей мигрантов в школах, трудовой миграции, а также по расширению перечня опасных заболеваний, по которым надлежит установить дополнительные меры контроля.