Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал фейком для нагнетания «жути» сообщения СМИ о том, что в России якобы обсуждается создание единого реестра представителей этого сообщества. Об этом он заявил RTVI.

«Я не знаю, насколько это правда. Я думаю, что это какой-то фейк, который сейчас разгоняется специальным образом, чтобы нагнать жути. Вот уж делать там нечего — считать, кто там на этих вечеринках находится. Я не в курсе ситуации, не слышал», — сказал Милонов.

Он отметил, что «тематические встречи» в клубах должны быть закрытыми. Посетители таких заведений должны понимать, что это «некое закрытое мероприятие на такую взрослую тему», убежден депутат.

«Чтобы не было такого, что люди пошли потанцевать в ночной клуб, вход бесплатный, а там всякие сомнительные личности ходят и на них косо смотрят. Понятно, что человек будет в шоке», — добавил Милонов.

В конце января в СМИ появилась информация, что в России якобы обсуждается возможность создания единого электронного реестра представителей ЛГБТ* и базы с данными секс-работников. Утверждается, что во время рейдов по тематическим клубам и вечеринкам сотрудники правоохранительных органов собирают личные данные посетителей, а тех, кто уже попал в поле зрения силовиков, ставят под надзор. В МВД эти данные не комментировали.

В конце 2024 года СМИ и телеграм-каналы писали о рейдах в московских клубах Arma (бывший «Мутабор»), Sisters, Bizarre, «Центральная станция», Mono, SIMACH, Inferno и других. Отмечалось, что в некоторых заведениях нашли «комнаты для БДСМ» и наркотики, а среди посетителей могли быть представители «нетрадиционной ориентации».

В декабре 2024 года по подозрению в организации «гей-туров» был задержан директор туристической фирмы «Мен тревел» Андрей Котов. В декабре Головинский районный суд Москвы арестовал его по делу об организации деятельности экстремистской организации. Позже его нашли мертвым в СИЗО. Предположительно он покончил с собой.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России