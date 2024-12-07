Силовики провели ночью рейды в московских клубах Sisters и Bizarre, пишут «Известия». Телеграм-канал Mash добавляет, что правоохранители также побывали в клубе «Центральная станция», где обнаружили комнаты для БДСМ и наркотики.

По данным «Известий», во время рейда в Sisters, который проводили сотрудники ОМОН в сопровождении кинологов, были опрошены все посетители. Один из них признался, что у него есть наркотики, а среди тех, кто пришел в заведение, могут быть представители нетрадиционной ориентации.

«Также обыски прошли в клубе Bizarre, в результате которых были найдены десятки сценических костюмов и комнаты с инвентарем для БДСМ», — пишет газета.

Mash сообщил, что силовики посетили и клуб «Центральная станция», где якобы «проводилась вечеринка “Царица пати”», и обнаружили «кучу всего запретного: всякие вещества и комнаты для БДСМ».

Телеграм-канал напомнил, что ранее правоохранители проверяли заведение из-за выступлений, в ходе которых шутили про главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, СВО и военных.

Ранее силовики устроили рейды в клубах Arma (прежнее название — «Мутабор», где проходила «голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой), Mono, SIMACH и Inferno, несколько человек были задержаны. Поводом, как писали СМИ, стали возникшие у правоохранителей подозрения в том, что в клубах ведется пропаганда ЛГБТ*.

Как сообщал «Подъем», также были проведены обыски в столичной компании «Мен Тревел». Создателя этой турфирмы Андрея Котова задержали, а позднее суд арестовал его на два месяца — до 28 января 2025 года. Мужчину обвинили в том, что он организовывал «гей-туры». Котов вину не признал.

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