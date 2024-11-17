Полиция Екатеринбурга сорвала костюмированную техно-вечеринку под названием «Непритворность», которая должна была состояться на заброшенном хлебозаводе в ночь на 17 ноября. О случившемся рассказали представители организатора вечеринки — Techno Room community.

По их словам, сотрудники полиции пришли на хлебозавод за несколько часов до предполагаемого начала мероприятия и запретили его проводить. Причины визита правоохранительных органов в Techno Room community не называют — но при этом обещают, что вечеринка состоится в другой день.

В анонсе «Непритворности» говорилось, что это костюмированный рейв. Дресс-код и/или тематика костюмов не указывается. Организаторы указали лишь, что призывают участников самовыражаться.

Сдать билеты с возвратом средств и получить информацию о новой дате мероприятия предлагается на сайте Tele-Club Group, который позиционируется как крупнейший концертно-событийный холдинг Урала.

«Все купленные билеты сохраняют свою силу. Также вы можете осуществить возврат средств. Мы от всей души приносим вам свои извинения и надеемся на ваше понимание», — обратились организаторы к посетителям несостоявшейся вечеринки.

Екатеринбургское издание Е1 со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД сообщает, что причиной визита полиции стало нарушение порядка уведомления о проведении массового мероприятия, и это именно полицейские предложили перенести вечеринку на другую дату.

По данным Е1, изначально вечеринка предназначалась для небольшой аудитории, но неожиданно привлекла внимание множества людей, поэтому потребовалось согласовывать ее проведение с полицией.

«Сотрудники МВД отреагировали в соответствии со своими инструкциями. Мы не стали рисковать благополучием нашей аудитории и решили перенести мероприятие до момента официального согласования», — добавили в Techno Room.

Другое местное издание 66.ru по итогам беседы с представителями полиции сообщило, что вечеринка будет перенесена на одну-две недели, и все ранее купленные билеты останутся действительными на новую дату.

За последнее время екатеринбургская полиция сорвала в городе несколько мероприятий специфической тематики. В частности, в феврале была остановлена традиционная БДСМ-вечеринка Blue Velvet, проходившая в клубе «Фабрика» (он, кстати, тоже является одной из площадок Tele-Club Group). У посетителей проверили документы, переписали всех и отпустили. В Свердловском главке МВД заявили, что это был «обычный, плановый, профилактический рейд», цель которого — «стабилизация оперативной обстановки» в городе.

В конце мая полицейские приехали на аналогичную вечеринку, перезапущенную под названием «Ковчег» и проходившую на загородной базе «Волна» неподалеку от областной столицы. Известного в Екатеринбурге организатора таких мероприятий Станислава Словиковского задержали, а потом обвинили в оскорблении чувств верующих.