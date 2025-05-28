Мнение президента Украины не имеет значения для окончания СВО, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он отреагировал на слова украинского лидера о возможном завершении конфликта между Москвой и Киевом к июню 2026 года.

«Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты ее цели. Мнение господина Зеленского здесь не является тем, которое стоит учитывать», — сообщил Картаполов.

Депутат не стал комментировать слова Зеленского о том, что Украина набирает в ВСУ по 25-27 тыс. человек ежемесячно.

«Комментировать высказывания этого господина я не считаю нужным, потому что он не дружит с головой», — сказал собеседник RTVI.

Ранее украинский президент заявил, что боевые действия между Москвой и Киевом могут продлиться еще год и завершиться к июню 2026 года. Он предположил, что Россия к этому времени может ощутить экономический эффект от санкций.

Зеленский также отметил, что Украина ежемесячно привлекает в армию от 25 до 27 тыс. человек (в 2024 году этот показатель был выше — примерно 30 тыс. человек). Кроме того, он обратился к западным союзникам с просьбой выделить Киеву около 30 млрд долларов до конца года для расширения внутреннего производства оружия. По его мнению, источником финансирования могут стать замороженные российские активы.

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16 мая в Стамбуле прошла первая за три года встреча делегаций России и Украины. На ней стороны договорились о крупнейшем за время конфликта обмене пленными в формате «1000 на 1000». Стороны также условились начать работу над меморандумом об условиях мирного договора.