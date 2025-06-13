Чтобы избежать участи Ирана, Россия сейчас должна мобилизовать и подготовить не менее 500 тыс. человек, а лучше 1 млн, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Комментируя эти слова, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сообщил RTVI, что речь идет о личном мнении, а мобилизация на текущий момент не требуется.

«Пока это эмоции, это его мнение. Безусловно, конечно, сейчас мир должен внимательно проследить за тем, что происходит вокруг Ирана. И в ООН, в ассамблее должны разобрать эту ситуацию, что там уже некоторые, можно сказать грубовато, приборзели вконец. Конечно, сейчас будем выводы делать», — сказал депутат Госдумы.

Заварзин напомнил про слова президента России Владимира Путина о том, что российские военные сейчас имеют «определенные стратегические успехи на всем фронте».

«Пока, я считаю, что нет такой надобности, необходимости мобилизации», — заключил собеседник RTVI.

13 июня заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов в своем телеграм-канале, комментируя масштабный удар Ирана по Израилю, сообщил, что Россия должна объявить мобилизацию. Он тут же уточнил, что его это личное мнение.

«Нам надо готовить заранее минимум 500 тысяч, а так реально миллион человек. Призвать и начать их готовить. Готовить их к тому, что уже началась война, которую мы и так знаем, что она идет, Третья мировая война. <…> Чтобы никто не вздумал с нами вот так играться, как поигрались со всеми государствами, теперь уже и с Ираном», — заявил генерал.

Он отметил, что Израиль нанес удар по территории Ирана, «убив, получается, часть военного руководства Ирана, ядерщиков Ирана». Но никто против еврейского государства вводить санкции не планирует, потому что Иерусалим «действует сообща с Америкой, с Европой».

«Россия должна для себя понять: для того чтобы никто не вздумал с нами поступить так же [как с Ираном], мы должны быть сильными и едиными, а для того чтобы быть сильными, надо весь наш ресурс направить на то, чтобы усилиться во всех направлениях, начиная от ПВО и заканчивая всем остальным», — добавил Алаудинов.

По мнению командира спецназа «Ахмат», Израиль, «абсолютно ничего не стесняясь, делает то, что считает нужным», но это, добавил он, «будет продолжаться тоже только определенное время».

«У Израиля тоже будет свой конец, и зря они думают, что так может продолжаться вечно. Есть Бог, и мы полагаемся на него. Даст Аллах, мы станем свидетелями того, как Израиль тоже завершит свое существование», — сказал Алаудинов.

В ночь на 13 июня Израиль совершил массированную атаку на Иран. В результате погибло не менее 20 высокопоставленных иранских военных и шесть учёных-ядерщиков. Кроме того, были атакованы ядерные и военные объекты исламской республики. В Тегеране заявили, что ответят на нападение, подчеркнув, что Израиль перешел все допустимые границы.

Президент США Дональд Трамп назвал атаку Израиля превосходной и сказал, что «впереди будет еще много всего». Также он заявил, что «Иран должен заключить соглашение — прежде чем от него ничего не останется».