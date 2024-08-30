Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал преступными слова бывшего игрока московского «Локомотива» и футболиста сборной Украины Александра Алиева, призвавшего «убивать мирное население» Курской области.

В беседе с «Лентой.ру» депутат указал на необходимость применить соответствующие меры в рамках уголовного дела в отношении Алиева.

«Все люди, кто призывают к терроризму, все, кто, выступают за античеловеческие, антигуманные вещи, к ним должны быть применены соответствующие действия», — заявил Чепа.

Ранее Алиев выложил в соцсети видеоролик, в котором призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивать жителей Курской области, назвав их «нечистью». На слова футболиста отреагировали общественники из движения «Ветераны России»: они обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет (СК) с просьбой проверить высказывание бывшего футболиста.

В этот же день СК возбудил в отношении Алиева дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Александр Алиев родился в 1985 году в Хабаровске и до 12 лет жил в России. С 2001 по 2012 годы полузащитник выступал за сборную Украины. Его мать Марина Алиева родом из Курска, она рассказала РЕН ТВ, что не общается с сыном с начала военной операции на Украине.

Боевые действия в Курской области начались 6 августа после вторжения ВСУ и продолжаются уже больше трех недель.