Жителям стран Запада следовало бы уже сейчас начинать учить русский язык, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал предупреждение генсека НАТО о том, что если страны Евросоюза не нарастят оборонные расходы, скоро им придется заговорить по-русски.

«Я бы рекомендовал уже начинать учить русский язык. Потому что без России быть ничего не может, без России ничего в мире делаться не будет и все это должны прекрасно понимать. Чем быстрее выучат, тем лучше будет для них», — посоветовал Картаполов.

Выступая на заседании Европарламента 13 января, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если страны-участницы ЕС за ближайшие несколько лет не доведут оборонные расходы до 10% своего ВВП, их жителям придется изучать русский язык.

«Если мы этого не сделаем, через четыре-пять лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — предупредил глава Североатлантического альянса.

Рютте также призвал Брюссель не мешать европейским странам, не входящим в состав ЕС, но являющимся членами НАТО, наращивать свои оборонные расходы и инвестировать в развитие оборонно-промышленного комплекса. Создание ограничений на их пути, по словам генсека альянса, усложнит внедрение инноваций в оборонном секторе.

Кроме того, Рютте напомнил входящим в состав НАТО странам Евросоюза, что в соответствии с целевыми показателями по альянсу от них потребуется наращивание трат на оборону до 3,7% ВВП. Однако, подчеркнул генсек, расходы можно сократить путем внедрения инноваций и координации совместных закупок.

Отставание европейских членов НАТО от целевых показателей оборонных расходов неоднократно критиковал избранный президент США Дональд Трамп. Около года назад он угрожал, что будет «поощрять Россию», если та вознамерится вступить в конфликт с альянсом или кем-то из его участников, чтобы заставить Европу «платить по счетам». Подобными угрозами, в том числе разговорами о возможном выходе США из НАТО, политик пытается повысить прибыльность альянса как коммерческого проекта, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

На состоявшемся летом 2024 года в Вильнюсе саммите НАТО было согласовано повышение оборонных расходов стран-участниц военного блога с нынешних 2% до 5% ВВП. Однако, как сочли опрошенные агентством Reuters эксперты, в нынешних условиях этот показатель для большинства из 32 входящих в НАТО государств является недостижимым.