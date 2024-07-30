Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI назвал «бредом» информацию о том, что командование в зоне СВО якобы отказывается забирать тела погибших российских военных, чтобы не увеличивать статистику потерь.

«Это бред, полный бред, даже комментировать не хочу», — сказал Соболев.

Накануне, 29 июля, военкор Юрий Котенок написал в своем телеграм-канале, что, по его информации, на одном из «статичных направлений» военной операции на Украине командование отказывается забирать тела погибших российских солдат, так как это «увеличивает статистику потерь».

«Пока лежат «бесхозные», числятся как живые или пропавшие без вести. Вытаскивать дают частями, дозированно, чтобы статистика не росла. К сожалению, не выдумки, а реальность», — говорится в сообщении военного корреспондента.

Последняя оценка потерь армии России в рамках военной операции была озвучена в сентябре 2022 года. Тогда Сергей Шойгу, занимавший пост министра обороны, заявил, что с начала боевых действий погибли 5 937 российских военнослужащих.