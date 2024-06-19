Бывшему военнослужащему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максиму Лихачеву, угнавшему украинский танк и перешедшему на сторону российской армии, могут дать гражданство России, если он пройдет соответствующие проверки. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился депутат оборонного комитета Госдумы Виктор Заварзин.

«К гражданству надо относиться сейчас осторожно, чтобы там не проскочил какой-то скрытый товарищ — бандюган и экстремист. Для этого у нас и существует система проверки», — отметил парламентарий.

Заварзин положительно оценил желание Лихачева получить российское гражданство, но отметил, что прежде необходимо изучить возможности выдачи паспорта.

«Возможно, была какая-то ошибка, что он воевал. Надо изучить, что он в ВСУ делал. Я думаю, в этом всем разберутся. Если там никаких казусов нет, его там загребли силой в ВСУ, то почему бы и нет», — добавил депутат.

О том, что угнавший украинский танк Т-64 Максим Лихачев подал документы на получение российского паспорта, 19 июня сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР). Мужчина является уроженецем города Краснодон в ЛНР.

По словам Заварзина, похожие случаи, когда украинские военнослужащие переходили воевать на сторону России, уже были, пусть и не всегда оканчивались получением российского гражданства. В частности, в 2023 году в России из бывших бойцов ВСУ, как утверждалось, сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Командир батальона Андрей Тищенко рассказывал, что осенью подразделение включили в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».

О переходе десятков украинских военных на сторону российской армии в начале 2023 года также говорил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.