Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам о направлении в Генпрокуратуру России материалов о попытках дискредитации иноагентами саммита БРИКС.

По словам Пискарева, комиссия завершила анализ информации о попытках дискредитации иноагентами саммита БРИКС в Казани. Собранные материалы направлены для принятия мер реагирования в Генеральную прокуратуру России.

«В частности, установлено, что, несмотря на запрет деятельности в России, зарубежная организация ТВ «Дождь»* свою деятельность не прекратила, а в течение нескольких месяцев под гарантии анонимности делала попытки установить контакты с жителями российских регионов с целью получения сведений военного характера, а также сбора информации для создания фейков о саммите БРИКС», — сказал депутат.

Он также пояснил, что в действиях организаторов этой кампании усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ, — организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности.

«В связи с этим Комиссия просит возбудить уголовное дело. Полагаю важным напомнить, что за участие в деятельности нежелательной организации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, а за организацию ее деятельности может последовать наказание вплоть до 6 лет лишения свободы», — добавил Пискарев.

16-й саммит БРИКС прошел в Казани 22—24 октября. В нем участвовали делегации 36 стран и шести международных организаций. МИД Украины осудил решение генсека ООН Антониу Гутерриша посетить мероприятие, отметив, что приглашение на саммит по мирному урегулированию на Украине в Швейцарии глава организации отклонил. В Киеве это сочли «неправильным выбором, который не способствует делу мира», а лишь «вредит репутации ООН».

*организация включена в реестр иноагентов, ее деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации.