Россия вряд ли согласится на создание комиссии из миротворцев, где будут украинцы, россияне и представители страны, не входящей в НАТО, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Его коллега, первый замглавы комитета Алексей Журавлев, сообщил, что Украине ради ее спасения проще всего подписать капитуляцию.

Ранее газета New York Post сообщила, что один из пунктов плана США по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной допускает создание отдельных миротворческих сил, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» из россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО, которая будет наблюдать за линией фронта, чтобы убедиться, что обе стороны сложили оружие.

«Я категорически не думаю, что Россия согласится на миротворческие силы. Зачем нам, для чего России соглашаться на миротворческие силы? Для чего? Какой в этом смысл? Чтобы они защитили фашистов от разгрома или как? Это будет неправильно, крайне неправильно», — заявил Соболев.

Журавлев в беседе с RTVI отметил, что в уставе ООН есть определение миротворческих сил.

«Самое важное, что действовать миссия должна лишь получив на это мандат организации. И страны, которые направляют своих военных, ни в коем случае не должны иметь никакого отношения к конфликту, не поддерживать ни одну из его сторон», — добавил он.

Если следовать этому принципу, то для нахождения на Украине не подходят войска стран Европы, а также США, Канады, Японии, Южной Кореи, так как они «фактически участники» конфликта, отметил Журавлев.

Однако, продолжил депутат, в ООН хватает государств, которые могли бы обеспечивать гуманитарную составляющую вдоль линии фронта. По его мнению, это могли быть Китай, Индия, Саудовская Аравия, ЮАР или Бразилия.

«Но в целом я убежден, что никакие иностранные солдаты в зоне боевых действий не нужны, это только осложнит противостояние и вовлечет в него все больше и больше участников. Лучшее решение для киевского режима — сдаться и подписать капитуляцию, тогда, возможно, у Украины еще есть шансы сохранить и свои недра, и собственную государственность», — заключил парламентарий.

В пятницу, 18 апреля, высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил New York Post, что во время недавних переговоров с американской делегацией представители Украины были особенно обеспокоены «территориальной» частью соглашения. По словам чиновника, Киев, похоже, готов «отказаться от 20% своей земли», если это будет означать признание статуса территории «де-факто», а не «де-юре».

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в западных кругах, сообщила о том, что администрация Трампа предложила Украине признать Крым частью России и отказаться от стремления вступить в НАТО. Кроме того, стороны обсуждают возможность создания нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС, которую могли бы контролировать США.