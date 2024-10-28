Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым вносят в Госдуму законопроект, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам в связи с отсутствием у них детей. Документ есть в распоряжении RTVI.

Парламентарии предложили внести изменения в Трудовой кодекс.

В пояснительной записке к документу сказано, что на практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, у которых нет детей, опасаясь последующих сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком.

«В целях исключения такого «буквального» толкования работодателями нормы части третьей статьи 64 ТК РФ законопроектом предлагается установить запрет для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей», — говорится в записке.

Законопроект предусматривает и то, что работодатель не сможет отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. По словам Нилова, также предлагается повысить с 1,5 до 3 лет возраст детей, чьи матери в случае невозможности выполнения прежней работы имеют право на перевод на другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе.

«Законопроект разработан в Год Семьи и направлен на поддержку материнства и повышение гарантий права на труд для женщин», — добавил он.

Президентским указом 2024 год объявлен в России Годом семьи, в течение которого особое внимание должно уделяться сохранению традиционных семейных ценностей. Целью этой меры заявлена «популяризация государственной политики в сфере защиты семьи».

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина прокомментировала RTVI череду разводов российских звездных пар, пришедшуюся на Год семьи. По ее словам, если бы в России меньше пиарили звезд, у них не было бы соблазна публиковать в соцсетях свои свидетельства о расторжении брака.