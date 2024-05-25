«А это вообще что? Сегодня здесь “фотопоказал”, завтра там. Доказать свою правоту автовладельцам практически невозможно», — пишет депутат.

По словам Нилова, «слишком часто штрафы водителям приходят исключительно на основании “фотопоказаний” от передвижных и мобильных камер».

В Госдуму будет внесен законопроект, запрещающий использование нестационарных камер для рассылки штрафов автомобилистам. Об этом сообщил его соавтор, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, в своем телеграм-канале.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что передвижные камеры предназначены для контроля скоростного режима, но при этом эксплуатируются частными компаниями, работающими «на подряде у региональных властей».

«Комплексы фиксации устанавливаются, как правило, не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где собственники транспортных средств часто допускают незначительное нарушение скоростного режима», — говорится в обосновании законопроекта.

Авторы инициативы утверждают, что «недобросовестные владельцы комплексов фиксации порой некорректно устанавливают камеры видеофиксации», чтобы выписать больше штрафов, или «искусственно увеличивают показатель погрешности» скорости, тем самым нарушая права автомобилистов.

Законопроект предусматривает внесение поправок в статью 1.5 КоАП («Презумпция невиновности»). В ней говорится, что гражданин несет административную ответственность только за те правонарушения, в которых установлена его вина.

В действующей редакции кодекса презумпция невиновности не действует, когда нарушение зафиксировано «работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами». Депутаты предлагают исключить упрощенное привлечение к ответственности за нарушения, зафиксированные передвижными камерами.

В компании «МВС Груп», которая эксплуатирует передвижные камеры в Подмосковье, рассказали «Коммерсанту», что камеры «не перевозят» ежедневно, а автомобили, на которых они стоят, «хорошо заметны на дорогах».

По словам сотрудников компании, контроль за передвижными комплексами со стороны ГИБДД «более строгий» и проводится дважды в сутки — «утром, когда автомобиль выставляется на рубеже, и вечером, перед завершением смены».

«Мы технически не можем включать комплекс, пока не будут подтверждены точные координаты и направление фиксации для каждого прибора», — заверили в «МВС Груп», добавив, что «аргументы, которые приводят инициаторы законопроекта, мягко говоря вызывают недоумение у любого, кто хотя бы минимально разбирается в фотовидеофиксации».

По словам эксперта по системам фотовидеофиксации Григория Шухмана, передвижные комплексы гораздо больше зависят от человеческого фактора, чем стационарные. Камеры могут быть установлены «в несогласованном месте или неправильно настроены», поэтому их применение нужно контролировать более тщательно, считает эксперт.

Ранее Минтранс России упростил требования к установке дорожных камер, согласовав с региональными властями, МВД и бизнес-cообществом новые федеральные правила их применения и установки. Они должны вступить в силу 1 сентября 2024 года.

Также МВД подготовило законопроект, согласно которому автовладельцев будут лишать водительских удостоверений на 1,5 года за использование устройств, позволяющих скрывать госномера от камер фотовидеофиксации. Инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас за это правонарушение водителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишения права на управление транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.