В качестве ответа на 18-й пакет европейских санкций Россия располагает возможностью применить комплекс мер, способных оказать существенное негативное воздействие на экономику стран Евросоюза. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

По словам Чепы, главная цель принятых ЕС новых ограничительных мер заключается в подрыве военных возможностей России. Однако, как отметил парламентарий, Москва обладает средствами для того, чтобы сделать военную ситуацию Украины еще более тяжелой.

Депутат допустил возможность новых атак на украинские военные объекты и инфраструктуру, пояснив, что подобные действия могут привести к обратному эффекту от введенных санкций.

«Европейцы рассчитывают, что 18-й пакет санкций, как они говорят, нанесет удар в самое сердце военной экономики России. Но мы можем предпринять определенные меры военного характера, которые приведут к стремительному ухудшению положения ВСУ», — сказал Чепа.

Днем 18 июля постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Ограничения затронули газопроводные системы «Северный поток», 105 танкеров так называемого теневого флота, используемых для перевозки российской нефти, а также нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии.

В ходе переговоров представителям государств-членов ЕС удалось прийти к консенсусу по вопросу понижения ценового потолка для российской нефти. Хотя официальные лица не стали называть конкретные цифры, согласно информации Reuters, полученной от осведомленных источников, ограничение может быть снижено с $60 до $47,6 за баррель.