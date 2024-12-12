Госдума во втором и в третьем чтениях единогласно приняла закон, по которому правительство России сможет выбирать специальные банки для перечисления выплат военнослужащим. Закон поддержали 396 депутатов, передает корреспондент RTVI.

Согласно действующему законодательству, кабмин определяет банки для выплат военным из числа кредитных организаций, которые отнесены к категории уполномоченных банков, работающих по гособоронзаказу. Речь идет о перечислении денежного довольствия, заработной платы и иных выплат личному составу Вооруженных сил.

Как следует из принятого законопроекта, кабмину предоставляется право выбора кредитных организаций из числа банков, которые обладают лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

«Поправка направлена на обеспечение защиты информации о местах дислокации воинских формирований и персональных данных личного состава Вооруженных сил», — рассказал во время обсуждения глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее правительство в целом сократило количество банков, осуществляющих выплаты военнослужащим, отмечал глава комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. По его словам, законопроект нацелен на устранение проблемы, связанной с тем, что «уполномоченный банк по гособоронзаказу — это совсем не то же самое, что банки, которые осуществляют зарплатные проекты».

С принятием закона будет определен перечень банков, которые обеспечивают режим секретности, заявил в разговоре с RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. При этом число кредитных организаций, обеспечивающих выплаты военным, скорее всего, сократится, предположил депутат.

«Но здесь нет предмета конкуренции. Главное, чтобы банки, которые будут уполномочены правительством, имели также достаточно разветвленную инфраструктуру, чтобы они присутствовали во всех субъектах Российской Федерации. Cейчас безналичные платежи очень хорошо работают, поэтому неважно, где находится физический банк, важно своевременное поступление денег на карты наших военнослужащих», — отметил Гартунг.

Банки, которые получат право производить выплаты военным, должны будут соответствовать требованиям безопасности при работе со сведениями, составляющими гостайну, и не иметь иностранного участия, уточнял в разговоре с RTVI первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.