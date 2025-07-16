Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил RTVI, что считает законными военными целями украинские кол-центры, которые занимаются мошеннической деятельностью против россиян.

Парламентарий отметил, что, по данным ФСБ, на Украине действуют до 150 кол-центров, которые значительную часть украденных средств направляют на поддержку ВСУ и националистических формирований. В 2024 году размер ущерба от их действий вырос на 36% и составил 200 млрд рублей, а по оценкам экспертов, в текущем году этот показатель может достичь 340 млрд рублей.

По словам Миронова, украинские телефонные мошенники — это «не какие-то группки жуликов, действующие на свой страх и риск», а «часть военной машины» Киева и «мощная государственная система под прямым управлением западных и украинских спецслужб».

«С помощью изощренных технологий кибербандеровцы обворовывают Россию, чтобы финансировать атаки на наших бойцов и мирных жителей. И я солидарен с теми, кто не может понять, почему до сих пор эта деятельность остается безнаказанной с нашей стороны. Убежден, что кол-центры такие же законные цели, как и любые армейские объекты, а также гражданская инфраструктура, работающая на войну. Не вижу не политических, ни моральных, ни технических препятствий для ударов возмездия по ним», — заявил лидер СРЗП.

В декабре 2024 года президента России Владимира Путина во время совмещенной пресс-конференции и прямой линии спросили, нельзя ли сделать целями российских военных мошеннические кол-центры, находящиеся на Украине. Глава государства ответил отрицательно, отметив, что «на эти центры мы боезапас тратить не будем».