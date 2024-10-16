Певцу SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) нужно запретить регистрацию товарного знака «Я русский» для производства алкоголя под таким брендом. Об этом заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Он еще пытается сделать водку, антирусский напиток, антинациональный, который является ядом для русского населения. То есть он пытается спаивать население используя какие-то национальные слова. Запретить надо. Запретить», — сказал депутат.

Милонов выразил мнение, что патриотизм Дронова не является образцовым, в то время как настоящими патриотами, по мнению парламентария, являются участники военной операции на Украине.

«Патриотизм Ярослава Дронова не является образцом патриотизма. Десятки, сотни тысяч наших бойцов, которые сейчас в ДНР, вот они патриоты. А петь «Я русский» в облегающих лосинах — это не значит быть патриотом», — сказал депутат.

О том, что SHAMAN подал две заявки на регистрацию бренда «Я русский» в Роспатент, 16 октября сообщило агентство «Москва». В числе брендируемых товаров и услуг — водка, кафе и рестораны, салоны красоты, проведение мастер-классов, организация шоу-программ, продукты питания, одежда, ювелирные изделия, игрушки для взрослых и медицинские товары, отмечает ТАСС.

Ранее Милонов негативно высказался о разводе Дронова со второй женой, топ-менеджером «Мегафона» Еленой Мартыновой.

«Для меня SHAMAN не является примером. Я не являюсь ни его поклонником, ни сторонником. Если многие будут брать с него пример, то они начнут ходить без нижнего белья в облегающих кожаных штанах — так себе пример. Я лично не считаю его каким-то образцом, не слежу за его жизнью, творчеством», — сказал депутат в разговоре с RTVI.

Сам Дронов объяснил развод с Мартыновой сильной загруженностью рабочего графика.