Украина использует искусство в политических целях, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Таким образом депутат прокомментировал информацию о том, что украинскую делегацию оштрафовали на «Евровидении» за футболки с надписями в поддержку военных, взятых в плен в мае 2022 года при осаде завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Шолохов выразил мнение, что любые решения, касающиеся творческих премий и конкурсов, «включая даже Нобелевскую премию», стали «абсолютно политизированными».

«Использование творческих “оказий” для политических заявлений, естественно, недопустимо. И даже в правилах самого Евровидения это прописано. Но украинцы уже давно делают все, что считают необходимым, и думают, что это сойдет им с рук. <…> Поэтому данный случай — подтверждение тому, что искусство не должно использоваться в политических целях», — сказал парламентарий.

По мнению Шолохова, заявление украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona (настоящее имя ― Алена Савраненко) о том, что украинскую делегацию якобы оштрафовали, было пиар-ходом. Таким образом Украина решила похвастаться, что избежала серьезных последствий, считает депутат.

«Казалось бы, слова о том, что им удалось избежать серьезных последствий за такое нарушение, должны вызывать ужас и возмущение. Но на самом деле вызывают лишь смех», — заключил он.

Ранее о том, что украинскую делегацию оштрафовали на «Евровидении» за футболки с надписями в поддержку военнопленных Alyona Alyona (настоящее имя ― Алена Савраненко) рассказала на своей странице в инстаграме*. По ее словам, появление в футболках с призывом освободить украинских пленных было «очень рискованной и сложной задачей», поскольку организаторы музыкального конкурса запретили «любые надписи и бренды».

«Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. <…> Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом», — написала певица.

Позднее пост Савраненко был отредактирован, а фраза о штрафе исчезла из него. Певица объяснила, что информация о денежных санкциях не соответствует действительности. «В команде менеджмента артиста работает более 20 человек, и иногда информация при передаче друг другу искажается. Что влечет за собой публичную ответственность. Такая ошибка случилась сегодня», — пояснила Alyona Alyona.

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